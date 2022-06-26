Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в августе

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» возвращается в Москву. Зрителей ждут пиротехническое шоу, театрализованное представление в постановке Ильи Авербуха и музыкальная программа, хэдлайнерами которой станут рэпер Баста и группа «Градусы». Фестиваль пройдет под эгидой 15-летнего юбилея Госкорпорации Ростех, его основной темой в этом году станут традиционные искусства народов России.

В конкурсной программе Международного фестиваля фейерверков, который пройдет в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа 2022 года, примут участие команды из восьми стран мира. Также гостей ждет мультимедийное шоу со световыми эффектами и музыкальным сопровождением. Участники фестиваля продемонстрируют последние разработки в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства. Для удобства зрителей номера будут транслироваться с разных ракурсов на проекционных экранах, установленных в акватории Москвы-реки.

Организатором фестиваля фейерверков, как и в предыдущие годы, выступает компания «Пиротехнические технологии». Мероприятие состоится при поддержке Госкорпорации Ростех и Правительства Москвы.

«Международный фестиваль фейерверков «Ростех» – это знаковое культурное событие, которое проходит в Москве в седьмой раз, и за это время успело стать визитной карточкой столицы. Зрителями пиротехнического шоу ежегодно становятся более 700 000 человек: как на территории Братеевского парка и за его пределами, так и в рамках онлайн-трансляции. Поэтому многие с нетерпением ждали, когда фестиваль сможет вернуться в полноценном формате. Помимо самого соревнования между пиротехническими командами из разных стран мира, гостей ожидают выступления известных музыкантов и вечернее красочное театрализованное шоу, режиссером которого выступит Илья Авербух. И, конечно, разные дневные и вечерние активности, среди которых каждый найдет что-то себе по душе», — рассказала заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова.

В этом году фестиваль будет посвящен традиционным искусствам народов России. Отразить это организаторы планируют в оформлении площадки и наполнении развлекательной программы.

«Фестиваль сохраняет за собой статус самого яркого международного события лета – нас ждут выступления лучших пиротехнических команд из Латинской Америки, Европы и Азии. В этом году он будет особенным еще и потому, что приурочен к 15-летнему юбилею Госкорпорации Ростех. Фестиваль является важным профессиональным событием в сфере пиротехников, мы как производители изделий для фейерверков объединяем на этой площадке ведущие команды мира, а также сотни тысяч зрителей, туристов, которые специально приезжают на это мероприятие, — прокомментировала помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех», председатель совета директоров компании «Пиротехнические технологии» Юлия Воронова. – Выбор темы фестиваля тоже не случаен – 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В первой части выступления командам предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России. Вторая часть будет посвящена культурному наследию стран-участниц».

Каждая команда представит свою визитную карточку – фейерверк с национальным колоритом – и произвольную программу, отвечающую теме фестиваля. В оба конкурсных дня зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу. За тонкостями выступлений будет следить компетентное жюри международного класса. Оценивать номера будут по степени художественной завершенности, согласованности, синхронности музыки и пиротехнических эффектов, а также по оригинальности и зрелищности.

«Центральным элементом вечерней программы станет красочное театрализованное шоу. Зрители отправятся в завораживающее танцевально-музыкальное путешествие, построенное на ритмах традиционных мелодий в современной обработке, символизирующих пульс современной России. Действие пройдет на земле, воде и в воздухе. Кульминационным моментом театрализованного представления дня открытия станет грандиозное шоу дронов, которое обещает побить рекорд Москвы по количеству одновременно находящихся в воздухе беспилотных летательных аппаратов», — рассказал режиссер фестиваля Илья Авербух.

На фестивале будет дневная и вечерняя развлекательная программа: спортивные и творческие активности, тематические пространства и игры для всей семьи, выставочные и культурные зоны. Программа мастер-классов позволит окунуться в атмосферу традиций и культурного наследия регионов России. В меню фудкорта будут представлены привычные закуски, а также блюда, отражающие многообразие национальных кухонь России. Вечернюю программу фестиваля откроют концерты известных российских музыкантов: 13 августа выступит группа «Градусы», хэдлайнером второго дня станет Баста.

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