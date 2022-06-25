ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК: выставка по итогам Резиденции BOLOTO «Культурный код» открылась на даче С.П. Рябушинского

15 июня открылась выставка по итогам Резиденции «Культурный код» в Вышнем Волочке от художественной самоорганизации BOLOTO. Резиденты десять дней жили на старинной даче известного текстильного мануфактурщика и мецената начала ХХ века Сергея Павловича Рябушинского, изучали историю усадьбы, город и окрестности. Праздничное открытие итоговой выставки состоялось в день 150-ти летия владельца Дачи.

Ольга Туманова. Русская Вененция

«Культурный код» — так кураторы Василиса Лебедева и Ольга Туманова обозначили тему резиденции. Особняк купцов Рябушинских был выбран как место максимального наслоения исторических эпох и отголосков «кода». История усадьба насчитывает как минимум три смены эпохи — идеальное место для определения «Культурного кода». В 1917 году здание национализировали, семья Рябушинских эмигрировала во Францию, а дом зажил совершенно другой жизнью — советской. Спальни были отданы под коммуналку, зимний сад превратился в курятник, в подвале организовали инкубационную станцию, а лестницу для прислуги уже в 90-е облюбовали школьники-неонацисты.

Разговоры на кухне. Коллективный перформанс

В результате Open Call были выбраны десять художников, чтобы погрузиться в контекст эпохи, общаться с местными жителями, охватывать природную среду и следить за реверберацией истории, сочетая ее с новыми технологиями и материалами, современным контекстом и личными переживаниями. Вместе художники создали теплую творческую атмосферу, с уютным общением у камина, сохранившимся с XIX века, обсуждением современного искусства и его пути развития.

Жизнь на Даче Рябушинских с первых дней приняла размеренную форму: утро начиналось с завтрака на траве, перетекая в обед, сменяющийся five o’сlock tea и ужином, где шеф-поваром поочередно становился каждый резидент. Все это сопровождалось бесконечно ценными и даже целительными беседами с единомышленниками. Кульминацией осмысления культа еды стал коллективный перформанс на открытие «Разговоры на кухне». Участники резиденции накрыли праздничный стол в большой гостиной Дачи в интерьерах былой роскоши, где некогда стены были обиты зеленым бархатом, потолок был украшен лепниной с маками, а в углу красовался роскошный камин с живописными изразцами.

Надо сказать, что к столу художникам все же удалось найти местное блюдо: «Царский рыбник по-вышневолоцки». Конечно, пришлось постараться, чтобы отыскать местный рецепт среди обилия бургеров, пицц и суши, была проделана большая работа по интервьюированию местных жителей, посещению библиотек и местных музеев.

Алина Власова. Нарядное

Каждую выставку BOLOTO открывает коллективный перформанс, который становится отдельным художественным проектом. По сложившейся практике, участие художников в перформансе сопровождается «wearable sculpture». Так Алина Власова выразила тему самоидентификации через смесь народных мотивов в костюме: кокошник, наличники, шитье, купола. Ольга Туманова обратилась к теме текстиля, производство которого процветало в Вышнем Волочке в дореволюционные времена, а сегодня сузилось до банных полотенец и постельного белья. Василиса Лебедева взяла за основу костюма военную форму, купленную в местном комиссионном магазине, которую дополнила вязаными кружевами, соединив тему милитаризации и женского рукоделия — наследия предков в одном костюме. Комиссионный магазин привлёк и других художников своим «культурным кодом», а другие обратились к артефактам дома, создав свои костюмы из найденных объектов на чердаке.

Взаимодействие с городом натолкнули художницу Ольгу Туманову к размышлениям на тему культурной идентичности, и в своей работе она забетонировала «белье на веревках» между столбами с видом на болото — метафора «Русской Венеции», как называют Вышний Волочек из-за наличие живописной системы каналов.

Василиса Лебедева. Клумба № 2

Василиса Лебедева. Перформанс, глина

Василиса Лебедева продолжила диалог с городом через свой большой проект «Заземление» с городскими клумбами. Запечатляя местные клумбы, художница решила разбить цветник у входа в саму Дачу, взяв за основу декоративные приемы опыта местных соседей.

Еще одним проектом художницы стала процессуальная работа с землей. Василиса накопала глины на карьерах, некогда работающих кирпичных заводов, и в формате перформанса провела ее очистку от примесей, подобно археологам, раскапывающим культуру прошлого. Художница продолжит работу уже в Москве и создаст серию объектов из керамики по следам впечатлений от резиденции.

Павел Зуданов. Play Pause

Павел Зуданов осмыслил жизнь Дачи в лэнд-арт работе «Play Pause» — он вырыл эти символы непосредственно перед крыльцом особняка, как бы ставя жизнь дома то в активный режим, то в замедление.

Художник-фотограф Михаил Сидлин приехал в резиденцию для продолжения работы над своим проектом по съемкам болота, так колоритные топи Вышнего Волочка внесли свой неоценимый вклад. Кроме этого, Михаил зафиксировал хроники резиденции, несколько фотографий которой были представлены на выставке.

Обращаясь к теме утраты, Грета Димарис построила белое основание дома из найденных в подвале перегоревших производственных флуоресцентных ламп на фоне черной от сажи задней части здания. Хрупкий белый скелет вместо прочного «жизнеспособного» бруса как аналогия с домом-призраком, когда-то наполненным жизнью.

Грета Димарис. Адресат – дача

Грета Димарис. Колокольчик

Грета Димарис. Сруб

Продолжая диалог с домом, Грета обратилась к жанру мокьюментари и связала почтовые ящики жильцов коммуналки с оригинальными назначениями комнат, тем самым как бы узаконив прошлое этого дома – ведь в советские годы была тенденция к перечеркиванию всего дореволюционного. Стоит отметить, что Грета настолько прониклась атмосферой резиденции, что сделала ещё две работы с объектами дома, ассамбляж и инсталляцию с люстрой, продолжая тему переплетения временных эпох

Тина Шибалова поставила перед собой задачу вычислить телесный код, передаваемый человеку. Соединение двух объектов для трансформации в телесное произведение: дома Рябушинского, со своим опытом и историей — и тело человека, со своими вопросами к пространству в том времени, где оно находится и опытом пребывания в нём.

Тина Шибалова. Телесный код

Размышляя над прошлой жизнью, художники Александр Соколов и Александр Макаров создали видео-арт инсталляцию под названием «Июнь», в которой пофантазировали, как бы могли проводить время члены семьи Рябушинских, собравшись на даче теплым июньским днем — художники играют в «городки» на фоне дачи под композицию П.И. Чайковского «Июнь».

Уже не в первый раз приезжает на Дачу Екатерина Васильева, художница создала объект «Паутина, паук и упоминание о яблоневом саде» метафорично сравнивая Дачу с пауком, закладывая в этот образ символику хранителя очага и домашней атмосферы. В объекте Екатерины прослеживается конструкция модерна, а сухие яблоки отсылают к болотам когда-то бывшими прудами, и повсюду цветущими яблонями.

Екатерина Васильева. Паутина, паук и упоминание о яблоневом саде

Другой проект Екатерины — серия работ «Культурный ход», визуальный дневник в 7 абстрактных листах. Проект основан на практике walking, которой занимается художница, где ходьба выступает как метод в искусстве, после которой автор в наивной визуальной технике отражает главное впечатление прогулки за день.

Миша Жигульский. Присутствие

Во время резиденции двое художников, Миша Жигульский и Полина Абина, представили тотальные сайт-специфик инсталляции. Проект Миши Жигульского «Присутствие» был сделан под сильным личным впечатлением от жизни на Даче: скрип полов, прогуливающиеся силуэты в тумане на рассвете — во всем чувствовалось присутствие прежних владельцев. Презентацию Миша провёл в полночь при свечах в сигарной комнате. Примечательно, что художнику пришлось уехать раньше, и на открытие присутствовал его бумажный фантом.

Полина Абина. Оленья кожа

Полина Абина не смогла пройти мимо поздней эпохи жизни дома — 90-х годах ХХ века. Ее проект разместился в комнате молодого парня, где одновременно с фотообоями с озером висят плакаты X-Files, пачки сигарет, а стены исписаны неонацистскими лозунгами. Дополняя комнату милыми детскими игрушками, Полина размышляет о пути этого парня. Фоном в комнате проигрывалась аудиозапись разговора врачей психиатрической лечебницы с больным шизофренией в маниакальной стадии («бред величия») — рассуждения больного о добре и зле, о красоте, о любви и о развале Советского Союза.

Неделя пролетела незаметно, при этом растянувшись во времени на отдельную маленькую жизнь. В резиденцию приезжали уже почетные гости самоорганизации BOLOTO: арт-директор «Арт Узла» Надежда Лисовская и куратор образовательных программ Школы «Свободные мастерские» ММОМА Елена Шевелева. Тему культуры дополнила Анжелика Либерари, преподаватель по светскому этикету, которая провела мастер-класс по искусству самопрезентации.

Фото — Станислав ТУМАНОВ

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