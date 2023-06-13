Международный кинофестиваль ДОКЕР скоро в Москве!

С 23 июня по 2 июля в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт в девятый раз пройдёт «Докер» — Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней фестиваля зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие.

Фестиваль «Докер» состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, — по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях. Параллельно состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия», все сеансы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Особенностью фестиваля этого года стало расширение программы отечественного кино «Док Станция», которая представит 15 неординарных историй, снятых в самых разных регионах страны. По итогам зрительского голосования будет выбран победитель и в этой программе.

Откроется фестиваль в Москве 23 июня премьерой наполненной перипетиями и эмоциями драмы «Святая дилемма» — о двойной жизни католического священника, который решает взять судьбу в свои руки и открыть миру секрет, который он тщательно хранил долгие годы. Правда вынуждает пастыря уйти с религиозной службы, однако, прихожане не хотят его отпускать и просят баллотироваться в мэры своего городка. Картина снималась на протяжении нескольких лет и смогла виртуознопередать всю палитру человеческих переживаний, связанных с предназначением, семьей, любовью, верой и обязательствами.

«Святая дилемма» — документальный «Молодой папа», покоривший сердца зрителей многих стран. На «Докере» состоится Российская премьера ленты, после показа — обсуждение с авторами. Картина также является участницей основного конкурса.

Всего в главной конкурсной программе этого года — 10 сильнейших историй из Армении, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Китая, России, США и Центральноафриканской Республики, которые будут показаны в России впервые.

Среди хедлайнеров — мировая премьера российской картины «Последний теплоход» Ильи Желтякова о таинственном путешествии огромного судна по саамским погостам, поморским деревням и военным гарнизонам, расположенным на берегах морей Северного Ледовитого океана. Морская тема продолжится в филигранно выстроенной греческой ленте «Дозор», повествующей о военных, охраняющих от пиратов суда, проходящие вблизи сомалийского побережья. «Долгая дорога домой» — пронзительная китайская история о трех поколениях, живущих в одном доме, но в разных мирах. Философская притча «Ландшафт» передаст напряженную атмосферу одной из областей Армении, а итальянская драма «После моста» расскажет о судьбе раздавленной горем женщины, которой придется найти в себе силы, чтобы научиться жить заново и примириться с болью, которую нанёс миру её сын. Впервые на фестивале будет представлен фильм из Центральноафриканской республики, — «Горькие дни» расскажут о судьбе китайского прораба и местного рабочего, которые оказываются втянутыми в водоворот событий во время строительства банка. Отношения и ожидания сплетаются в сложную сеть, опутывающую молодую иранку из фильма «Судьба», её семью и друзей, а фильм становится окном в современный Иран. Также в программе мировая премьера отечественной ленты «Сцена за сценой» Артура Соколова, в которой цирковые артисты с экзотическими животными большой и дружной семьей колесят по заснеженным дорогам Сибири. Завершит показы основного конкурса утонченная черно-белая картина из США от номинантки на Оскар Элиссы Мирцей «Наталия» о 29-летней девушке, которая, в противовес герою «Святой дилеммы» решает посвятить жизнь служению Богу, оставляя позади беззаботную студенческую жизнь, полную приключений.

Во второй по значимости конкурсной программе фестиваля — конкурсе коротких метров — можно будет увидеть 10 лаконичных и выразительных работ. Как добраться из Лагоса в Париж с канистрой вместо вещей? Как вновь встретить маму в дуновении ветра и приливе лунной ночью? Как найти свой дом посреди городского хаоса? Как повзрослеть и удержать внутри ускользающий образ рая? Где проходит граница между прогрессом и традиционализмом, антисоциальным поведением и рискованным выбором души? На эти и многие другие замысловатые вопросы ответят авторы ёмких историй из Бангладеша, Китая, Кубы, Франции, Португалии и Турции. Россию в конкурсе представляют сразу три фильма: «Ева» Ольги Смирновой, «Фиолетовая страна» Михаила Горобчука и «Цифровое бессмертие» Никиты Аниськина.

В секции о ментальном здоровье «Док Терапия» будут продемонстрированы 4 сильные работы, премьеры которых пройдут с последующим разбором с профессиональными психологами и психотерапевтами. Главная цель данной программы — через документальное кино и реальные истории героев привлечь внимание зрителя к ментальным проблемам человека, причинам их возникновения и помочь найти пути их лечения. Кураторы программы предлагают обратить внимание на хрупкость нашей психики и призывают заботиться о ней также тщательно, как мы заботимся о своем теле.

Картины из секции «Док Терапия» позволят зрителям глубоко порассуждать на тему душевного здоровья. В этом году на первый план выйдут такие темы, как: преодоление тяжелого травмирующего опыта, постоянная внутренняя работа над собой, анализ реакций и поведения прошлого, попытка его осознать для полноценной жизни в настоящем. Герои фильмов поделятся своими эмоциональными навыками в решении ментальных проблем. Итальянская кинолента «Исправление» расскажет об участниках реабилитационной программы для преступников, которые благодаря психотерапии решаются попросить прощения у родственников своих жертв за совершенные когда-то преступления. Что оказывается сложнее — получить прощение или простить? Как всегда, отборщики фестиваля держат руку на пульсе науки и технологий и вместе с шестью героями швейцарского фильма «Таблетки счастья» размышляют о фармакологической стороне психотерапии и о том, можно ли купить счастье в аптеке? По статистике до 20 процентов недавно родивших женщин во всем мире впадает в глубокую депрессию. «Разбуди меня в полночь» — интимный портрет молодой мамы, погружающейся в это болезненное состояние. В поисках ответов на вопрос: «Возможно ли справиться с послеродовой депрессией?», — героиня обращается к писательству и психоанализу, по крупицам восстанавливая историю собственной беды. «Мы им доверяем» — отечественная лента, которая впервые так близко затрагивает страшную тему жертв секусального насилия в дестве. Главные героини ленты делятся своими личными историями о пережитом ужасе, рассказывают, как они справляются с нанесенными психологическими травмами и помогают понять, как научить ребенка с детства выстраивать свои интимные границы и защищать себя.

Программа «Док Станция» познакомит зрителей с отечественными документальными кинолентами. Таинственно-мистический «Тонкий мир» Александры Пустынновой расскажет о девушке, ведущей двойную жизнь: в одной она фотограф, мать и нелюбимая жена, в другой — медиум, который ежедневно поддерживает связь с миром духов, используя «феномен электронного голоса». Лента «Девять лучших» Манаса Сираканяна — документальная антология творчества и становления российской команды Top-9, одной из самых известных в мире брейк-данса. Герой фильма «Хороший доктор» Сергея Лукьянченко, молодой фельдшер, едет в отдаленное алтайское село, не только лечить людей, но и попытаться вернуть жизнь в постепенно угасающее село. Тема трансформации места обитания звучит и в фильме Анны Барсуковой с лирическим названием «Между отчаянием и надеждой», в котором жители пришедшего в упадок после распада СССР посёлка Синегорье вновь обретают веру в его возрождение. Своеобразные хедлайнеры программы — деликатный экскурс в закулисье столетнего театра Моссовета от актёра Алексея Кокорина «Возраст сто» и кукольно-документальное роуд-муви Татьяны Соболевой «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там». Всего в программе 15 фильмов из разных регионов страны, включая Башкортостан, Пермский край, Карачаево-Черкесию, Ростовскую область и другие. На «Докере» состоятся их мировые, российские и московские премьеры. По итогам голосования аудитории будет определен обладатель Приза зрительских симпатий.

Закроется фестиваль 2 июля мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы». В центре внимания — отважный отец, который готов на всё ради своих дочерей. В фильме постепенно проявляется лихо закрученный сюжет, о каких мечтают сценаристы игрового кино и сериалов, — здесь же драматичную историю простаивает сама жизнь и филигранно подчеркивает мастерство авторов. Семейная коллизия, чужая страна, попытки доказать правоту, сражение с системой, верные помощники на пути, погоня — все эти необходимые для заявленного жанра элементы на своих местах.

PUBLIC TALKS

Параллельно с кинопоказами совместно с Московской школой кино пройдут профессиональные дискуссии: восприятие звука и особенности работы звукорежиссеров и композиторов в неигровом кино; мастерство режиссеров монтажа; ошибки системы обучения и нехватка талантов; будущее авторского дока и вызовы, которые стоят перед режиссерами и продюсерами сейчас, – эти и другие волнующие темы будут подняты во время открытых встреч, круглых столов и мастер-классов.

Отдельное место в деловой программе фестиваля займет дискуссия «Искусственный интеллект vs. кино», которая будет организована в содружестве с давним партнером фестиваля — ведущей в России и СНГ многопрофильной группой ИТ-компаний «ЛАНИТ».

Нейросети создают запоминающиеся картины и необычные стилизации, яркие постеры и лаконичные логотипы, пишут сценарии и генерируют диалоги не хуже Квентина Тарантино, чистят звуковые дорожки от посторонних шумов и монтируют трейлеры несуществующих кинолент, раскрашивают старые пленки и рекомендуют фильмы по запросу не хуже кинокритиков. Какой вызов современные информационные технологии бросают кинематографу? Что произойдет с реальностью в мире вседоступных дипфейков? Как изменится индустрия кино с приходом нейропомощников во все департаменты производства? Всё это неизбежное будущее или временная мода? На эти и другие вопросы будут искать ответы специалисты по искусственному интеллекту, разработчики программ, режиссеры монтажа и звукорежиссеры, журналисты, изучающие нейросети.

Полное расписание и билеты на показы — на сайте фестиваля midff.ru .

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