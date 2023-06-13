Драму «Узбечка» о легендарной девушке-снайпере Великой Отечественной войны покажут в Санкт-Петербурге

С 22 по 25 июня в Санкт-Петербурге пройдут Дни узбекского кино. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. На бесплатных показах в кинотеатре «Родина» зрители смогут посмотреть пять фильмов от узбекских режиссеров: как новинки последних лет, так и более ранние картины, отмеченные призами различных фестивалей, включая международные киносмотры. Фильмы будут демонстрироваться на узбекском языке с русскими субтитрами.

Узбечка

В памятный день начала Великой Отечественной войны 22 июня будет показана драма «Узбечка», повествующая об истории девушки-снайпера – восемнадцатилетней узбечки Джамили, выпускницы стрелковой школы. В основу сюжета легли реальные события. Прототипом главной героини фильма стала легендарная девушка-снайпер Зебо Ганиева, уничтожившая более 120 фашистов. Зебо Ганиева была награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За Оборону Москвы» и Орденом Отечественной войны 1-й степени.

Также программа включает драму «Тенгиз», рассказывающую о мужестве и стойкости женщины, которая стала инвалидом, попав в катастрофу после измены мужа, но сумела вернуться к полноценной жизни; фильм «Наследие» («Мерос»), победивший в номинации «Лучший зарубежный фильм» на международных кинофестивалях Singapore International Film Festival 2022 в Сингапуре и Golden Horse Film Festival 2022 в Индии; семейное фэнтези «Волшебная шапочка» («Сехрли колпокча»). Еще один фильм программы «Эволюция» («Эврилиш») был отмечен призом на одном из крупнейших азиатских фестивалей XXVII Busan International Film Festival в 2022 году.

Эволюция

Тенгиз

Наследие

Волшебная шапочка

Церемонию открытия мероприятия 22 июня посетит делегация узбекских кинематографистов: первый заместитель директора Агентства кинематографии Республики Узбекистан Шухрат Ризаев, директор ГУП «Киностудия документальных и хроникальных фильмов» Фуркат Усманов, режиссер фильма «Узбечка» Акбар Бектурдыев, актриса, исполнительница главных ролей в фильмах «Узбечка» и «Наследие» («Мерос») Айсенам Юсупова, специалист Международного отдела Агентства кинематографии Республики Узбекистан Сайoра Худайбердиева.

Показы узбекского кино станут уже вторым мероприятием в рамках проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России «Дни зарубежного кино». Ранее в конце апреля в Москве прошли Дни индийского кино.

Программа Дней узбекского кино в Санкт-Петербурге (22-25 июня):

«Узбечка», реж. Акбар Бектурдиев, 2022 г. – военная драма, снятая совместно с белорусскими кинематографистами. Весна, 1943 год, Калининский фронт. Девушки-снайперы проходят боевое крещение. Выпускницы стрелковой школы впервые на фронте. Одна из них – восемнадцатилетняя узбечка Джамиля. Интересным фактом является то, что Зебо Ганиева, прототип главной героини фильма, в 1941-ом была студенткой актёрского факультета ГИТИСа. В первые же дни войны она записалась добровольцем в Красную армию. После снайперских курсов ей не было равных в искусстве разведки и меткости.

– военная драма, снятая совместно с белорусскими кинематографистами. Весна, 1943 год, Калининский фронт. Девушки-снайперы проходят боевое крещение. Выпускницы стрелковой школы впервые на фронте. Одна из них – восемнадцатилетняя узбечка Джамиля. Интересным фактом является то, что Зебо Ганиева, прототип главной героини фильма, в 1941-ом была студенткой актёрского факультета ГИТИСа. В первые же дни войны она записалась добровольцем в Красную армию. После снайперских курсов ей не было равных в искусстве разведки и меткости. «Тенгиз», реж. Мансур Абдухаликов, 2020 г. – драма, рассказывающая о мужестве и стойкости женщины, которая стала инвалидом, попав в катастрофу после измены мужа, но сумела вернуться к полноценной жизни. Фильм получил награду на 4-ом Международном фестивале кино стран Содружества «Московская премьера» (2022 г.) в конкурсе полнометражных фильмов в номинации «Лучшая женская роль».

– драма, рассказывающая о мужестве и стойкости женщины, которая стала инвалидом, попав в катастрофу после измены мужа, но сумела вернуться к полноценной жизни. Фильм получил награду на 4-ом Международном фестивале кино стран Содружества «Московская премьера» (2022 г.) в конкурсе полнометражных фильмов в номинации «Лучшая женская роль». «Волшебная шапочка» («Сехрли колпокча»), реж. Нозим Жумаев, Сарвар Каримов, 2012 г. – история о мальчике по имени Хашим, который, как это часто бывает с мальчишками, не любит учиться, помогать маме и задирает мальчишек во дворе. Но однажды в руки Хашима попадает волшебная шапка, которая исполняет все желания. Озорник, вдохновившись тем, что теперь он сможет совершить героические поступки при помощи шапки, отправляется в путешествие. Фильм стал призером XV кинофестиваля «Сказка» в Москве в 2013 году: картина получила приз «За юмор в сказке» в категории «Игровое кино», а актёр Бунёд Рахматуллаев, исполнивший главную роль, признан победителем в категории «Лучшая мужская роль».

– история о мальчике по имени Хашим, который, как это часто бывает с мальчишками, не любит учиться, помогать маме и задирает мальчишек во дворе. Но однажды в руки Хашима попадает волшебная шапка, которая исполняет все желания. Озорник, вдохновившись тем, что теперь он сможет совершить героические поступки при помощи шапки, отправляется в путешествие. Фильм стал призером XV кинофестиваля «Сказка» в Москве в 2013 году: картина получила приз «За юмор в сказке» в категории «Игровое кино», а актёр Бунёд Рахматуллаев, исполнивший главную роль, признан победителем в категории «Лучшая мужская роль». «Наследие» («Мерос»), реж. Хилол Насимов, 2021 г. – военная мелодрама. Узбекский парень Бахшилло и казахская девушка Айгуль сражаются вместе в годы Второй мировой войны и спасают друг друга от смерти. Часть съемок фильма проходила в Белоруссии. Фильм стал победителем в номинации «Лучший зарубежный фильм» на международном кинофестивале «Singapore International Film Festival-2022» в Сингапуре, а также победителем в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучшая режиссерская работа» на кинофестивале Golden Horse Film Festival в Индии (2022 г.). Кроме того, картина получила Гран-при на XXXI Международном кинофоруме «Золотой витязь» в Севастополе в 2022 году.

– военная мелодрама. Узбекский парень Бахшилло и казахская девушка Айгуль сражаются вместе в годы Второй мировой войны и спасают друг друга от смерти. Часть съемок фильма проходила в Белоруссии. Фильм стал победителем в номинации «Лучший зарубежный фильм» на международном кинофестивале «Singapore International Film Festival-2022» в Сингапуре, а также победителем в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучшая режиссерская работа» на кинофестивале Golden Horse Film Festival в Индии (2022 г.). Кроме того, картина получила Гран-при на XXXI Международном кинофоруме «Золотой витязь» в Севастополе в 2022 году. «Эволюция» («Эврилиш»), реж. Елкин Туйчиев, 2022 г. – военная драма режиссера Елкина Туйчиева повествует о судьбе узбекистанца, призванного в ряды Советской армии и ставшего героем одной из горячих точек. Война меняет его жизнь и жизни окружающих людей, он уезжает за границу. Спустя годы мужчина решает вернуться на родину, в Узбекистан. Фильм победил на XXVII Busan International Film Festival в номинации KIM Jiseok Award: награда присуждается в секции фестиваля A Window on Asian Cinema фильмам самых талантливых азиатских режиссеров.

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