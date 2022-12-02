Пятый сезон «Фиксиков» стартует на Кинопоиске: возвращение Меги, новые локации и персонажи

На Кинопоиске стартовад пятый сезон популярного анимационного сериала «Фиксики» от ГК «Рики». Зрителей ждет появление новых персонажей из мира людей, необычные локации, приключения, сюжетные повороты и возвращение Меги – одной из героинь полнометражного фильма «Фиксики против кработов».

«Фиксики. Дай пять!» - именно так решили назвать новый сезон создатели анимационного сериала про приключения изобретательных персонажей, которые живут в машинах и приборах, отлично разбираются в технике, могут все починить, дать полезный совет, но стараются не показываться на глаза людям. Единственные, кто с ними контактирует – это ДимДимыч, профессор Чудаков, Катя и собака Кусачка.

«Даже маленькие способны на многое – вот главная идея пятого сезона. Талант есть у каждого. Нам бы очень хотелось, чтобы зрители, также, как и фиксики, не боялись фантазировать, были любопытными, интересовались новым, развивали нестандартное мышление. В новом сезоне мы никому не дадим заскучать», - прокомментировала Оксана Гукасян, продюсер анимационного проекта «Фиксики».

В пятом сезоне зрителей ждет ряд сюрпризов. Во-первых, новая локация. Глобальная задумка профессора Гения Евгеньевича Чудакова — открыть самый лучший в мире музей, претворилась в жизнь. Претендентами на роль помощников и экспертов станут Катя и ДимДимыч.

Вторым сюрпризом станет появление новых персонажей-людей: Славик – смышленый, местами неуклюжий и болтливый мальчуган и его дедушка Наум Семеныч, это сторож музея, ведущий размеренную жизнь, уважающий порядок во всем.

Сюрприз номер три – возвращение Меги – девочки-фиксика, с которой поклонники проекта познакомились в полнометражном фильме «Фиксики против кработов». Теперь Мега выступит «тайным другом» Славика. Не знакомясь с ним и не нарушая тайну фиксиков, она поможет ему освоиться и наладить контакт с ДимДимычем, Катей и профессором.

Всего в сезоне запланировано 52 серии. Проект создается одной из сильнейших команд аниматоров студии «Аэроплан». Первый эпизод «Музей» смотрите на Кинопоиске.

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