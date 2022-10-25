МГАСО представит легкую концертную программу «Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов»

30 октября в 19:00, в Большом зале консерватории Московский государственный академический симфонический оркестр представит легкую программу «Золотой век мирового кино. Лучшие вальсы из кинофильмов». За дирижерским пультом – маэстро Игорь Разумовский.

В программе прозвучат вальсы не только из кинофильмов, но и из «золотой сокровищницы» мировой музыки: вальсы «Сказки Венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса-сына, вошедшие в кинофильм «Большой вальс», вальс из оперетты «Весёлая вдова» Франца Легара, сюиты Нино Рота из фильмов «Крестный отец» и «Ночи Кабирии», музыкальные фантазии Леонарда Бернстайна из фильма «Вестсайдская история», вальс Золушки Сергея Прокофьева, вальс Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Первый эшелон», вальс Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля», вальс Георгия Свиридова из кинофильма «Метель», вальс Евгения Дога из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и другие шедевры киномузыки.

Музыка кино составляет значительную часть репертуара МГАСО, в который входят как «золотые хиты» и «сливки» саундтреков к кинофильмам, так и музыкальные раритеты, известные только завзятым меломанам.

«Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой, кружится вальса вихорь шумный, чета мелькает за четой…» – так Александр Сергеевич Пушкин писал о вальсе в Евгении Онегине. Репутация вальса претерпела кардинальные изменения с пушкинских времен: из излишне вольного танца, побуждающего к тесному сближению вальсирующих, вальс давно стал классикой и покорил концертные залы.

В России вальс завоевал популярность несмотря на недовольство царских особ и ханжей, которые считали танец слишком фривольным. В XIX веке вальс танцевали уже не только в залах аристократических дворцов, но и в гостиных купцов. Европейские путешественники признавали, что русские – настоящие мастера вальса, и танцуют его с такой быстротой, ловкостью, почти воздушностью, каких не выдержит ни англичанин, ни немец, ни француз. Не удивительно, что при такой любви к жанру, вальс покорил и кинематограф, как только Великий Немой стал звуковым.

«В программе 30 октября прозвучат любимые и всеми узнаваемые мелодии из кинофильмов. В основном это будут вальсы и танцы. Киномузыки в репертуаре МГАСО очень много, отобрать то, что войдет в одну программу довольно сложно. В первом отделении вы услышите музыку зарубежных композиторов, во втором – произведения отечественной киномузыки – это будет и Шостакович, и Прокофьев, и Свиридов, и Хачатурян. Программа – обширная и интересная, я вас жду на этом замечательном концерте МГАСО!», – говорит дирижёр Игорь Разумовский.

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