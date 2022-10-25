Выставка «Игра в бисер» открывается в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

27 октября в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» открывается выставка «Игра в бисер», подготовленная совместно с ГМЗ «Останкино и Кусково».

В экспозиции, размещенной на исторической «женской половине» парадных залов усадьбы «Остафьево» будут представлены работы эпохи расцвета бисерного рукоделия – начиная от крохотных чехольчиков для наперстка и мелка и до чубуков, подсвечников и великолепных панно в отделке мебели. Главный экспонат выставки — дамский рабочий столик 1820-1830-х годов, столешница которого украшена искусной бисерной вышивкой с изображением птиц.

Бисерное рукоделие, как вид декоративно-прикладного искусства, представляет собой малые формы, созданные стеклодувами и руками искусных мастериц. В период расцвета увлечения бисером, в конце XVIII — первой половине XIX века, из мельчайших бусин создавались всевозможные предметы убранства интерьера, изготовлялись аксессуары моды и элементы костюма, вышивались картины. Изделия из бисера выполнялись в разных техниках: вышивка, вязание, плетение, низание, ткачество и мозаика на воске.

Разнообразие бисерного искусства в России, представленное коллекцией предметов из собрания ГМЗ «Останкино и Кусково», дополнено предметами мебели и обстановки из собрания Музея-усадьбы «Остафьево-«Русский Парнас». Среди наиболее интересных — зеркало «Псише» первой трети XIX века в раме из красного дерева — это специальное зеркало, закрепляющееся между стойками на шарнирах, что позволяет менять угол наклона и видеть себя в разных ракурсах. Название возникло по ассоциации с античным образом Психеи – в переводе с греческого «душа». Особый интерес представляет бельевой шкаф 1840-х годов из ясеня, который, по воспоминаниям Василия Павловича Шереметева, находился в гостевой комнате усадьбы. В 1840-е годы бывал в Остафьеве Михаил Погодин, в 1849 – вместе с Погодиным заезжал Николай Гоголь. Останавливались они в гостевых комнатах усадьбы, в одной из которых и стоял этот шкаф. Также в экспозиции можно будет увидеть раскладной столик для рукоделия с металлическим стержнем для катушек, с петельками для ножниц, спиц, узкой дорожкой с образцами вышивки и с мешочком для принадлежностей рукоделия. Дополняют экспозицию диван и парные кресла из красного дерева XIXвека и мемориальная трехстворчатая ширма.

Обстановка и предметы выставки погружают в атмосферу русской старинной усадьбы, в уютный мир времяпрепровождения ее обитателей, неотъемлемой частью которого являлось рукоделие.

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