11 ноября Государственный музей Востока представляет выставку «От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)». Выставка приурочена к двухсотлетнему юбилею дешифровки иероглифической письменности Жаном-Франсуа Шампольоном, который отмечается в 2022 году, и проводится совместно с Российским государственным историческим архивом и Российским национальным музеем музыки. Всего в экспозиции будет представлено более 40 предметов.

ГМВ КП 38534 8073 II Ефимов Д.Е. Внутренность второго храма в Калабшихе (в Нубии). 1835 — 1837 гг.

Выставка посвящена творческой судьбе выпускника Императорской Академии художеств Дмитрия Егорьевича Ефимова (1811-1864), чьи графические произведения и литературные записки стали первым в истории отечественной египтологии опытом профессионального обращения к искусству древнеегипетской архитектуры. Ефимов провел в Египте около года (1834-1835), запечатлев историю своего путешествия в письмах и серии из 40 работ, в настоящее время хранящихся в собрании Государственного музея Востока вместе с очерками автора о древнеегипетской архитектуре, вышедшими в Риме в 1838 г.

Благодаря творческому наследию Дмитрия Ефимова и обстоятельствам его жизни, в основу концепции выставки легло желание воочию представить волшебную атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий после открытия Шампольона, когда зарождалась история египтологии. Атмосферу эпохи открытия чудес Нильской долины поддерживает портрет древнеегипетского фараона Аменемхета III из собрания Национального музея музыки – шедевр скульптурного творчества, мало известный зрителю, а также обращение к архивным документам, рассказывающим об отношениях Ефимова с выдающимися деятелями первой половины XIX в. – Н.В. Гоголем, президентом Императорской Академии художеств А.Н. Олениным, адмиралом А.С. Грейгом, египтологом Ипполито Роселлини.

К выставке подготовлен иллюстрированный каталог и запланировано проведение цикла лекций.

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