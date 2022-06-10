МГИК развернет образовательный процесс по творческим направлениям в Китае

Московский государственный институт культуры развернет образовательный процесс по творческим направлениям подготовки на базе крупнейшего российско-китайского университета в Шэньчжэне.

Соответствующее соглашение между Московским государственным институтом культуры и Университетом МГУ-ППИ (Пекинский политехнический институт) в Шэнчжэне было подписано 9 июня 2022 года в ходе совместной онлайн-конференции.

Соглашение было подписано ректором МГИК Арсением Мироновым и ректором МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжаном. Ректоры подчеркнули актуальность и важность сотрудничества между вузами, а также обсудили дальнейшие совместные проекты в области культуры и образования.

Первым этапом сотрудничества станет запуск программ магистратуры по направлениям подготовки: хореографическое искусство и дизайн. Глобальной целью является открытие факультета искусств, где обучение будет проводиться на двух языках, что позволит студентам налаживать культурный диалог и поддерживать обмен ценностями между странами.

«Помимо очевидной пользы, которая заключается в подготовке кадров культуры и искусства, есть еще большая польза в целом для культурного сотрудничества наших стран. В современном мире, к сожалению, появляется все больше искаженной и недостоверной информации, а опыт личного знакомства с культурным наследием, — великой китайской культурой, великой русской культурой, — это важный незаменимый личный опыт для каждого студента, опыт правды», — прокомментировал подписание соглашения ректор МГИК Арсений Миронов.

Говоря о новых возможностях, которые открываются для студенческого сообщества обоих вузов ректор МГУ-ППИ Ли Хэчжан отметил, что «мы открыты для проведения различных студенческих мероприятий от конференций и форумов до реализации творческих проектов, проведения концертов и выставок. Ежегодно летом и зимой Университет открывает лагеря для студентов и школьников, поэтому мы были бы рады сотрудничеству по реализации лагерей и школ искусств как в Китае, так и в России».

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