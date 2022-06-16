Режиссёр и сценарист Мария Сергеенкова расскажет о том, как эмоции в кино управляют нашими чувствами

16 июня Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) представят новую онлайн-лекцию в рамках образовательного цикла «Мастера театра и кино». Её трансляция состоится на портале «Культура.РФ» и на сайте folk-lab.ru.

В студию приглашена режиссёр, сценарист, креативный продюсер, режиссёр монтажа Мария Сергеенкова. Гостья эфира – четырёхкратный лауреат премии Российской киноакадемии «Золотой орёл», лауреат премии продюсеров кино и телевидения АПКиТ, обладатель призов Мумбайского и Венесуэльского международных фестивалей. В её творческом багаже – работа над такими известными российскими фильмами, как «Брестская крепость», «Мы из будущего», «Мистер Нокаут», сериалами «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Женский батальонъ», «Крепость».

Мария Сергеенкова проведёт мастер-класс на тему «Эмоции в кино». Её обширный опыт в самых разных областях киноиндустрии будет полезен для студентов творческих вузов и тех, кто уже делает первые шаги в режиссуре, монтаже, создании сценариев, продюсировании. Задать заранее вопросы можно, зарегистрировавшись на сайте folk-lab.ru. Простым зрителям лекция будет не менее интересна: тема мастер-класса напрямую перекликается с их переживаниями при просмотре фильмов, с тем, как и откуда они берутся и на что влияют.

– Когда я училась в институте, одна из учебных брошюр по режиссуре начиналась так: «Кино – это акт коллективного познания действительности». Мы, неофиты, потешались над ней, считая пережитком советского прошлого. И только спустя несколько десятков лет исследования в области человеческого разума доказали, насколько точно эта фраза передает саму суть кинематографа, – говорит Мария. – Зритель идёт в кинотеатр за эмоциями. А эмоции в свою очередь являются одним из важнейших аспектов познания. Мы поговорим о том, как они «работают» при просмотре кинофильма, чем отличаются от эмоций при просмотре соцсетей или чтении книг, как экран управляет чувствами зрителей и каким образом сами зрители формируют «запрос» на те или иные переживания на экране.

Задавать вопросы от имени зрителей будет ведущий цикла лекций «Мастера театра и кино», художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора, актёр Максим Линников. Трансляция мастер-класса начнётся в 20.00 по московскому времени.

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