Мичуринский сад ВДНХ отмечает 85-летие

В год 85-летия ВДНХ продолжает рассказывать о своих известных достопримечательностях, которые тоже отмечают юбилейные даты. Это Мичуринский сад — объект культурного наследия, созданный в 1939 году, и памятник известному русскому селекционеру Ивану Мичурину, установленный в 1954 году.

В 2017–2018 годах в рамках программы «Возрождение ВДНХ» здесь провели работы по благоустройству: проложили дорожки из природного камня и лиственницы, сделали функциональное и декоративное освещение, сад дополнили новыми растениями. Кроме того, в 2018 году впервые за 64-летнюю историю был отремонтирован памятник Ивану Мичурину с постаментом.

Памятник советскому ученому

Сад был назван в честь Ивана Мичурина, русского биолога и селекционера, который вывел множество сортов плодово-ягодных культур, доктора биологии, заслуженного деятеля науки и техники.

Мичуринский сад создавался в рамках тематического раздела «Растениеводство», которому была отведена почти вся территория вдоль южной границы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ — первое название ВДНХ). Согласно плану в будущем сад предполагалось сделать частью парковой зоны соседнего парка культуры и отдыха имени Ф.Э. Дзержинского (ныне — парк «Останкино»), так как первоначальный срок работы выставки определялся в пределах 100 дней.

Вокруг Мичуринского сада был выстроен комплекс павильонов. В них гости могли увидеть выставки о садоводстве, хлопке, сахарной свекле, лубяных культурах и многом другом.

К 1954 году в саду ВСХВ было представлено более 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев, в том числе 56 лучших сортов яблонь, груш, слив, вишен и винограда, выведенных Мичуриным. В центре ландшафтного комплекса селекционеру был установлен памятник работы Дмитрия Жилова. Одной рукой ученый опирается на трость, а в другой держит записную книжку для конспектов. Задумчивый взгляд устремлен куда-то вдаль, и кажется, что Мичурин осматривает свой сад.

Имея профильное образование, Дмитрий Жилов долгое время работал не по профессии — агрономом. И лишь при сооружении ВСХВ в 1939 году он вернулся к творчеству и стал работать в управлении оформления выставки. Не будучи знаменитым скульптором, он смог в ходе конкурса на создание памятника Мичурину обойти таких именитых советских мастеров, как Матвей Манизер, Георгий Мотовилов и Дмитрий Шварц.

Фрукты и ягоды в саду

Каждая из частей сада посвящалась определенной климатической зоне СССР. Планировка была простой: прямоугольные экспозиционные участки разделялись широкими и взаимно перпендикулярными дорогами, обеспечивавшими удобный уход за растениями и одновременно создававшими торжественный стиль.

На участке, отведенном под растения средней полосы, росли яблони сортов «ранет золотой», «ранет курский», «славянка», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка», а также ягодные кустарники, вишни и сливы. На участке для южных и субтропических плодовых пород были высажены персики, абрикосы, черешня, фейхоа, лимоны, апельсины, мандарины, фисташка, миндаль, южные сорта яблонь, груш и слив. Постепенно состав плодово-ягодных деревьев и кустарников в саду изменился, теперь там произрастают в основном яблони, груши, сливы, вишни, смородина, крыжовник и голубика.

Возрождение сада

В 2017–2018 годах были проведены работы по благоустройству территории Мичуринского сада. Здесь высадили более тысячи плодовых деревьев отечественной селекции. Вокруг памятника Мичурину установили скамейки и сохранили цветник из роз. В границах сада организовали ландшафтный участок «Большая картина полей». Это система цветников, формирующая абстрактное разноцветное полотно в духе работ Василия Кандинского.

В 2018 году отремонтировали памятник Мичурину (впервые с 1954 года). Работы по восстановлению скульптуры и постамента длились около 10 месяцев. Бронзовую фигуру ученого отвезли в мастерскую, где специалисты исследовали ее состояние. После этого памятник очистили от загрязнений и устранили дефекты, которые образовались на бронзе. Чтобы сохранить натуральную патину, поверхность обработали защитным составом. Металлический каркас постамента укрепили, гранитные плиты очистили от пыли и грязи, заделав все сколы и трещины.

В последние годы в восстановленном Мичуринском саду к уже существующим растениям было высажено 1700 плодовых деревьев и кустарников, в числе которых 800 яблонь более 14 сортов.

В апреле 2024 года на ВДНХ состоялись традиционные весенние субботники. Выставка впервые присоединилась к масштабной акции «Сад памяти». Ее участники высаживали деревья и кустарники по всей территории ВДНХ, в том числе в Мичуринском саду, в память о бойцах Великой Отечественной войны.

Сейчас в Мичуринском саду растет около двух тысяч деревьев, в том числе яблоня домашняя, черешня, вишня, груша, слива домашняя, а также около 300 плодовых лиан и кустарников.