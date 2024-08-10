В Центре «Зотов»‎ открыта выставка «Мем. Маяковский медиа»‎, посвященная яркому явлению авангардного искусства и творчества Владимира Маяковского — «Окнам РОСТА».

«Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») — яркий пример искусства начала XX века, встроенного в контекст социополитической и культурной реальности. «Окна» появились во время Гражданской войны и объединили в себе идеи конструктивизма, литературу, изобразительное искусство, рекламу и сатиру, создав новый язык коммуникации с аудиторией. Эти агитационные, злободневные плакаты на понятном языке информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы. Размещались они в пустующих витринах города (отсюда «окна» в названии) и сменялись еженедельно. Значительная часть из них была придумана и создана Владимиром Маяковским.

Сегодня «Окна» можно интерпретировать как художественное пространство мемов, глубоко связанных с народным сознанием. Плакаты создавались и работали по законам современных нам массмедиа и включали приемы влияния на восприятие зрителя: яркие запоминающиеся образы, актуальные темы, понятный язык, взаимодействие через игру и юмор. В этом виде творчества Владимир Маяковский ярко реализовал роль художника нового времени — генератора креативных идей, автора и продюсера. Поэт создавал «мемы» — новый, понятный и простой язык, разъясняющий стремительно меняющийся мир — а затем сам превратился в фигуру-мем, миф советской идеологии и символический образ постмодернизма.

В экспозицию входит свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях, в частности: Государственном музее В.В. Маяковского, МИРА коллекции, Российском государственном архиве литературы и искусства, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, архиве Александра Родченко и Варвары Степановой, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина, Государственной публичной исторической библиотеке России, Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля, коллекции Андрея Хлобыстина и других.

Центральными экспонатами выставки являются «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Также в экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиофрагменты стихотворений Маяковского.

Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В разделе «Образ» можно узнать о поэте от первого лица и увидеть его глазами современников через фотографии, шаржи, записки, тексты о себе. Раздел «Метод» предложит взглянуть на слои художественной культуры, из которых собирается плакатное искусство, созданное Маяковским. В разделе «Окна РОСТА» продемонстрированы сами произведения («Окна») — прообраз современных мемов. Превращению Маяковского в советский миф и мем посвящен раздел «Миф», а дальнейшему переосмыслению творчества и фигуры поэта в современном искусстве — раздел «Клуб друзей Маяковского».

В «Клубе друзей Маяковского» представлены работы участников одноименного клуба, организованного в 1986 году с целью рефлексии авангарда, — Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Хлобыстина и Дениса Егельского. Раздел также включает работы современных авторов. В их число входит московский художник-иллюстратор Антон Гудим (Gudim), известный короткими ироничными веб-комиксами об окружающей действительности, специально для выставки создавший пять комиксов.

Дополняет разделы экспозиции «Мем-лаборатория», приглашающая посетителей выставки поработать с художественным языком и методом плакатного искусства и создать свое «окно».

Фото предоставлено пресс-службой Центра «Зотов» для АртМосковии