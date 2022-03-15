МИД РФ выразило благодарность Международной ассоциации экспертов

Министерство иностранных дел Российской Федерации поддержало инициативу Международной ассоциации экспертов (World Еxpert Аssociation — WEA) в проведении международной премии PERSONO AWARD DUBAI 2022 этой осенью в Дубае.

Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Семён Вячеславович Григорьев выразил благодарность президенту Международной ассоциации экспертов (WEA) и главному издателю глянцевого журнала PERSONO Никите Сергеевичу Лобанову, отметив работу WEA в части объединения экспертов со всего мира и создания эффективной коммуникационной площадки для развития международного сотрудничества.

Ведомство рассчитывает, что запланированное этой осенью в Дубае мероприятие «будет способствовать упрочнению взаимопонимания и доверия между народами, продвижению положительного образа России за рубежом».

Деятельность Международной ассоциации экспертов (World Еxpert Аssociation — WEA) направлена в первую очередь на объединение специалистов из абсолютно разных сфер деятельности в единое профессиональное сообщество, предоставляющее каждому члену Ассоциации возможность обмена опытом, налаживания партнёрских взаимоотношений и представления выдающихся достижений на международной арене.

Международной ассоциацией экспертов в этом году была учреждена премия, призванная выявить выдающихся специалистов в своей отрасли и представить их достижения мировому профессиональному сообществу. Первая торжественная церемония награждения международной премии PERSONO AWARD DUBAI 2022 состоится уже этой осенью, 24 сентября, на одной из лучших площадок Дубая — Four Seasons Resort Dubai.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.