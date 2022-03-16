Возобновлен туристический кешбэк по России: выбирайте Подмосковье

15 марта 2022 года в стране стартовал основной туристический кешбэк. Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. То есть период поездок составит более 3 месяцев, включая июнь.

Условия прежние – поездки оплачиваются картой МИР, на которую автоматически возвращается 20% от стоимости поездки, максимум – 20 тыс. рублей. Участвуют все без исключения регионы и поездки от 2 ночей.

«Туристический кешбэк дает возможность жителям Подмосковья еще больше узнать о нашем удивительно красивом регионе, а гостям – поближе познакомиться с ним, – заметила министр культуры Московской области Елена Харламова. – Скажем, до середины апреля у нас можно покататься на горных лыжах, к примеру, в Дмитровском городском округе. Желающие могут остановиться в санаториях и загородных отелях, отправиться в культурно-познавательные поездки в исторические города – Коломну, Сергиев Посад или Зарайск. Не менее интересен и активный отдых на природе – в Рузе, Орехово-Зуеве, Талдоме или других местах с красивой природой, которыми богато Подмосковье».

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