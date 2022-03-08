Творения женщин-архитекторов на ВДНХ

За более чем 80-летнюю историю ВДНХ представительницы прекрасного пола внесли значительный вклад в создание Главной выставки страны. В честь Международного женского дня ВДНХ рассказывает о павильонах, построенных по проектам женщин-архитекторов.

Павильон №27 «Физкультура и спорт» был построен по проекту архитектора Фаины Белостоцкой в 1940 году. Изначально здание предназначалось для экспозиции Международной организации помощи борцам революции. В плане он имеет форму звезды: как здание Центрального театра Красной армии и наземный вестибюль станции метро «Арбатская». Также Фаина Белостоцкая спроектировала один из первых павильонов ВСХВ — «Главмясо», который был возведен к открытию Выставки в 1939 году.

Надежда Быкова вместе с коллегами-архитекторами Иваном Тарановым и Виктором Андреевым работала над одним из самых знаменитых сооружений Выставки — павильоном «Механизация». Он был построен к открытию ВСХВ в 1939 году. Здание представляло собой ангар для размещения сельскохозяйственных машин. Конструкция напоминала эллинг — сооружение, предназначенное для постройки, хранения, технического обслуживания дирижаблей и аэростатов. Павильон был украшен стальными застекленными аркадами и двухъярусными галереями-лестницами.

Во время послевоенной реконструкции Выставки павильон расширили. Со стороны площади был выстроен торжественный фасад со скульптурами, а с противоположной стороны — купольный зал высотой 60 метров. В настоящее время в павильоне №34 размещается крупнейший космический музей страны — центр «Космонавтика и авиация».

Авторами павильона №311 «Шелководство» (сейчас здесь расположен ресторан «Оттепель») являются Любовь Гулецкая и Олег Русаков. Здание в стиле сталинского неоклассицизма было построено в 1939 году. Главный фасад в центре украшен пилястрами, имитирующими портик. Над входом размещен лепной барельеф с изображением ветвей шелковицы и листьев дуба.

К открытию Выставки в 1954 году был построен павильон №62 «Строительные материалы» (сейчас здесь расположен Международный Центр Балета). Над проектом работала советский архитектор Раиса Оборина. Здание представляет собой прямоугольный центральный объем, возвышающийся над одноэтажным строением — стилобатом. Он облицован прессованным граненым стеклом дымчатого цвета, который снаружи создает эффект прочного металлического покрытия. Верхняя часть центрального объема покрыта лепным фризом, изображающим гирлянды цветов.

Также в 1954 году по проекту архитекторов Зинаиды Чернышевой и Григория Захарова было построено новое здание павильона «Беларусь». Авторы использовали в проекте стиль сталинской эклектики. Главным акцентом павильона является круглая башня, увенчанная монументальной скульптурой «Родина» работы А.О. Бембеля. Женщина с венком на голове держит в одной руке сноп пшеницы. Другим венком она награждает советский народ в благодарность за свое спасение в годы ВОВ.

В 1973 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой был построен павильон «Семена» (павильон №7 «Союзмультпарк»). Здание выполнено в стиле модернизма и облицовано светлым естественным камнем. При его создании авторы стремились к синтезу природы и архитектуры. Конструкция позволяла регулировать тепловые, световые, воздушные, водные режимы в помещениях, чтобы семена правильно хранились.

За время существования Выставки на ней работали и другие женщины-архитекторы, художники и скульпторы. Один из главных символов не только ВДНХ, но и всей Москвы — знаменитая скульптура «Рабочий и колхозница», автором которой является Вера Мухина.

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