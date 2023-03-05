«Острова Островского»: Художественная выставка, автором которой может стать каждый!

В Российской государственной библиотеке для молодёжи начали подготовку к 200-летию А.Н. Островского – объявлен опен-колл для молодых и маститых авторов для участия во Всероссийской выставке «Острова Островского»! Открытие выставки, посвящённой писателю, намечено на июнь.

Приём работ художественных работ в форматах рисованных историй, зинов и книг художника продлится по 12 мая 2023 года. Ограничений для творчества нет, кроме того, что они должны быть представлены в возрастной категории 12+.

Центр рисованных историй РГБМ, выступающий организатором проекта, предлагает художникам при создании арт-объектов вдохновляться эпизодами из жизни писателя, сюжетами по мотивам его произведений, а также – воплощать рисованные фантазии, где главным героем выступает Александр Островский и персонажи его книг.

Участвовать во всероссийском проекте «Острова Островского» – это значит внести свою лепту в увековечивание памяти знаменитого драматурга, написавшего свыше 50 произведений, по которым снято более 40 теле- и киноадаптаций! А ещё – пополнить своё портфолио новым вдохновляющим материалом и получить сертификат автора выставки, необходимого для оформления заявок на различные гранты. Организаторы планируют по итогам проекта издать сборник и посодействовать в организации выставки «Острова Островского» в регионах России.

Информация о выставке и условиях участия размещена на сайте Центра рисованных историй РГБМ.

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