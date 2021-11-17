Михаил Лавровский отметил юбилей в Красноярске: «Амок», «Две женщины» и «Дон Кихот»

17 ноября 2021 года в Красноярском театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского прошел гала-концерт, посвященный 80-летию легендарного артиста балета и хореографа, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. Вечер состоялся в ходе масштабных юбилейных торжеств, стартовавших в октябре 2021 года на сцене Государственного академического Большого театра.

Михаил Леонидович признался, что безмерно благодарен Красноярскому театру оперы и балета, подарившему ему настоящий юбилейный праздник, который навсегда останется в его сердце. Прославленный артист пообещал, что зрители не останутся разочарованными.

«Я и замечательные молодые артисты ГАБТа приехали в Красноярск с сюрпризом — фрагментами моих новых одноактных балетов», — сказал хореограф.

В концерте приняли участие народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова, прима Большого театра Марианна Рыжкина, заслуженный артист России, премьер Большого театра Владислав Лантратов, а также Виктория Литвинова, Артур Мкртчян, Евгений Головин.

На сцене вместе с приглашенными танцовщиками, которых для участия отобрал лично маэстро, выступили звезды красноярской труппы. Приятной неожиданностью для публики стало появление в одном из фрагментов заслуженного артиста России, художественного руководителя Красноярского театра оперы и балета Сергея Боброва.

По словам Лавровского, когда он давал мастер-класс молодым артистам Красноярского театра, то был приятно удивлён высоким уровнем подготовки и уровнем балетной дисциплины в театре, а также желанием постигать искусство балета.

— В этом суть передачи лучших традиций молодым! Конечно, это благодаря огромной работе художественного руководителя балета театра Сергея Боброва и директора театра Светланы Гузий, — отметил хореограф.

Зрители увидели хореографическую сюиту из балета «Две женщины» (хореография Михаила Лавровского, исполнители Марианна Рыжкина, Виктория Литвинова, Артур Мкртчян, Евгений Головин); па-де-де из балета «Жизель» (хореография Мариуса Петипа в редакции Михаила Лавровского, исполнители Анна Федосова, Юрий Кудрявцев); па-де-де и вставную вариацию из балета «Дон Кихот» (хореография Мариуса Петипа, исполнители Елена Свинко, Георгий Болсуновский, Мария Кулошвили); одноактный балет на музыку Сергея Рахманинова «Нижинский» (хореография Михаила Лавровского, исполнители Екатерина Булгутова, Сергей Бобров, Марчелло Пелиццони, Георгий Ботенков и Максим Иконостасов).

Владислав Лантратов и Мария Александрова представили фрагмент оперы-балета «Амок», вдохновленного одноименной новеллой Стефана Цвейга. «Материал достаточно сложный — о превратностях жизни, с философскими размышлениями человека о самом сокровенном — о том, что трудно передать без слов», — признался в одном из интервью Михаил Лавровский.

Музыку к балету написал композитор Александр Симоненко. По его совам, «Амок» — история больших страстей. «Драматургия близка мне по сути и темпераменту. Материал предполагает возможность использования широкой палитры музыкальных средств выражения и тяготеет к “большому” стилю», — сказал Симоненко.

Видео-арт для проекта создал режиссер Сергей Кавтарадзе. Работая над проектом, Кавтарадзе вернулся к теме психических расстройств, которую прежде затрагивал в своей кинокартине «Молокобезумия». «Видео-арт для балета “Амок” — работа по созданию атмосферного образного, ассоциативного изображения, являющегося дополнительной частью средств воздействия. Если декорация в классическом балете — это место действия, то видео-арт — тема. В “Амоке” эта тема — взгляд в бездну», — отметил Кавтарадзе.

Полномасштабная премьера «Амока» пройдет 29‒30 октября 2022 года на сцене московского театра «Геликон-опера».

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