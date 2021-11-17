«Путешествие в страну Мультиленд: В Красноярской филармонии премьера постановки Валерия Терёшкина и Даниила Крамера

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4 и 5 декабря 2021 года зрителей ждёт эпохальное событие – Jazz ballet Валерия Терёшкина представит премьерную постановку балета-фантазии «Путешествие в страну Мультиленд», аккомпанемент для которой создал народный артист РФ Даниил Крамер.

Подготовка к долгожданной премьере длилась около года. Это первый масштабный проект коллектива, либретто постановки которого вдохновило композитора на написание музыкального сопровождения. Красноярская филармония впервые выступила в роли государственного заказчика для Даниила Крамера.

Более того, вместе с музыкантами — Сергеем Васильевым (контрабас), Антоном Румянцевым (саксофон), Александром Зингером (ударные) – Даниил Крамер будет аккомпанировать танцорам на выступлениях 4 и 5 декабря в Большом зале филармонии.

Новая балетная постановка – о том, как важно верить в свою детскую мечту, найти в этом мире радость и счастье. Главные герои либретто — супружеская пара, которая ищет выход из серых будней и бытовых проблем. Молодые люди чудесным образом переносятся в уютное и красивое место, где голубое небо и яркая зелень травы, где раздаются звуки прекрасной музыки, а вокруг — сказочные персонажи из детских воспоминаний. Они танцуют, веселятся, они добры и приветливы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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