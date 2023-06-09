Полина Гагарина откровенно рассказала о воспитании детей

Полина Гагарина рассказала о воспитании детей! Часто ли она ругает наследников? Как Андрей и Мия относятся к её популярности? Смогла ли артистка наладить общение с отцом ее дочери? Правда, что Дмитрий Исхаков женился? И что происходит в личной жизни самой певицы?

«Заканчивается работа, репетиции поздно, но все равно солнце меня поднимает. Я бесконечно радуюсь погоде. У меня фантастический вид из дома моей мечты, к которому я не могу привыкнуть. Я каждый раз выхожу и думаю: «Господи, как красиво!» - восторгается Полина.

У Полины Гагариной двое детей: сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым и дочь Мия, от фотографа Дмитрия Исхакова. Оба уже знают, что их мама – знаменитая артистка.

«Миюша, наверное, в течение этого года сделала для себя это открытие. Ей это очень нравится и при любом удобном случае, если вдруг дети на площадке, сообщает это», - улыбается артистка.

Певица воспитывает наследников одна. Чтобы обеспечить им достойный уровень жизни, приходится много работать.

«Деньги для меня не первоцель. Это всегда очень приятно и для меня бонус, потому что так складывается в жизни. Поскольку я занимаюсь своим любимым делом, любимой профессией, ничего другого я, собственно, не умею и делать не хочу», - говорит звезда.

Полина не исключает, что и дети пойдут по ее стопам. На недавнем сольном концерте вместе с певицей впервые вышла на сцену дочь Мия.

«Она чудесно танцует, попадает в ритм. Она может повторить за мной хлопки. Я ее проверяла, тестировала музыкально. В этом плане да. Но медведь нам наступил», - сожалеет Гагарина.

Сын Андрей тоже много раз принимал участие в маминых выступлениях. И у него отлично получалось.

«Андрюше досталась вся моя музыкальность: у него абсолютный слух, он играет на всех инструментах», - хвалится артистка.

У мальчика сейчас переходный возраст. Но Гагарина признаётся: сын совсем не похож на типичного подростка. Он спокойный, рассудительный и не доставляет матери никаких проблем.

«У меня абсолютно удивительный уникальный сын. Я таких подростков не встречала. Я таким подростком не была», - делится Гагарина.

Андрей очень любит свой младшую сестру. Заботится о ней. И уже заранее волнуется, что будет, когда девочка повзрослеет.

«Андрюша в ужасе. Он говорит: «Господи, мама, она же, если будет ходить на дискотеки, я буду стоять блюсти». Я говорю: «Успокойся», а он отвечает, что не может, ему уже плохо», - говорит Полина.

Полина рада, что смогла стать для детей подругой. Певица практически никогда не ругается. Она старается решать проблемы разговором.

«Самое строгое и обидное для моих детей, это когда Андрюшу я называю Андрей. Это все. Он говорит: «Я понял, дальше не надо даже продолжать», - признается Полина.

Но, по словам артистки, такое происходит крайне редко. Гагарина обожает своих детей. И ради них готова на все. Даже видеться с бывшими мужьями. Недавно певица опубликовала фото с экс-возлюбленным Дмитрием Искаховым. Они встретились на дне рождения Мии. И, судя по счастливым улыбкам, смогли, наконец, помириться.

«Мы с Димой большие друзья, мы родные люди, мы очень друг друга любим, поддерживаем, а самое главное, что у нас растет самая лучшая дочь в мире и она видит наше чудесное теплое общение. Мне кажется так и должно быть», - считает артистка.

Полина и Дмитрий развелись три года назад. Долгое время бывшие супруги выясняли отношения. Причиной стала опека над дочерью. Фотограф говорил, что артистка запрещает ему общаться с Мией. Гагарина утверждала обратное.

«Конечно же они видятся практически каждый день. Я не могу отвечать за поступки других людей…Я думаю, что этот вопрос к нему», - уверяла тогда певица.

СМИ писали, что причиной расставания стал роман артистки с Владимиром Чиняевым. Полина никак не комментировала эту информацию. Но уже после развода ее много раз видели в компании саунд-продюсера.

«Картинка: Полина Гагарина в Турции или Полина Гагарина на Мальдивах. Параллельно появляются такие же фотографии в соцсетях у Чиняева. Это просто работа? Ну глупости. Нет конечно!», - считает светский журналист Олег Цуриков.

Дмитрий Исхаков долгое время жаловался, что никак не может наладить личную жизнь. А недавно мужчина выложил на своей странице фото, похожее на свадебное и сопроводил снимок интригующей подписью: «Дмитрий Ильич сегодня женился».

Вскоре Дмитрий признался, что это был всего лишь кадр из рекламной фотосессии. Но подписчики ему не верят. И считают, что Исхаков на самом деле сыграл свадьбу. Девушка на фото – бывшая спутница Павла Табакова, актриса Софья Синицына.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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