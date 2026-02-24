Оплата публикаций

«Только мы с конем…» — Культурные Среды поздравили Александра Шаганова

Андрей Пожаров (ГК СТИК) и Александр Шаганов с ведущими
Андрей Пожаров (ГК СТИК) и Александр Шаганов с ведущими

Вечер в столичном MODUS Hall с участием поэта Александра Шаганова – автора слов к сотням популярных песен и певицы Ирины Суриной погрузил гостей проекта «Культурные Среды» в совершенно особенное, невероятно теплое настроение. Главным акцентом стало поздравление поэта Шаганова с присвоением звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации – указ был подписан главой государства в последних числах января.

Выступление поэта Шаганова
Выступление поэта Шаганова

Автор слов таких хитов, как «От Волги до Енисея», «Там, за туманами», «Ребята с нашего двора», «Комбат», «Да и на небе тучи» и, конечно, «Выйду ночью в поле с конем», принимал поздравления от коллег по творческому цеху: тележурналиста Елены Ищеевой, телеведущей Киры Прошутинской, от давних друзей: юриста Александра Хаминского, ведущих проекта – Марии Тарасевич и Амарии, и, конечно, от партнеров события – Елены Тереховой, Генерального секретаря Федерации конного спорта России, основателя Московского конного клуба Вольт, шоколатье Аллы Комиссаровой и от патрона этого вечера «Культурных Сред» – бизнесмена и благотворителя, награжденного медалью Министерства Обороны РФ «За помощь и милосердие», ведущего эксперта страны в области тендерных закупок – Андрея Пожарова, группа компаний СТИК. В приветственном слове Андрей Пожаров, давний поклонник творчества поэта, отметил важность подлинной любви к Отечеству, его природе, людям, большим и малым городам и селам, его воинам и защитникам, которая десятки лет звучит в поэтических строках Александра Шаганова.

Филипп Ильин-Адаев и Елена Ищеева (ВЕТЛУГА)
Филипп Ильин-Адаев и Елена Ищеева (ВЕТЛУГА)

Выступление поэта с проникновенным исполнением стихотворений разных лет и песни «Горят московские огни» зал встретил продолжительными аплодисментами. Особенным призом традиционной Интеллектуальной викторины стал новый сборник стихов и прозы авторства Шаганова – «Своим ходом», с автографом поэта.

Елена Терехова и Мария Тарасевич с сотрудниками МКК Вольт
Елена Терехова и Мария Тарасевич с сотрудниками МКК Вольт

Занимательные вопросы о лошадях от МКК Вольт представила Елена Терехова, а призеры получили сертификаты на уроки верховой езды в этом эксклюзивном конном клубе и сладкие шедевры от La Princesse Choco – шоколадного ателье Аллы Комиссаровой.

Александра Шаганова поздравляет шоколатье Алла Комиссарова
Александра Шаганова поздравляет шоколатье Алла Комиссарова

Великолепное выступление певицы Ирины Суриной, обладательницы уникального по глубине и силе голоса, в сопровождении прекрасных музыкантов: Владимир Корниенко – электрогитара, Юрий Смоляков – электропиано, Евгений Маталин – академическая гитара, Сергей Никольский – бас, Дмитрий Кириченко – барабаны, – подарило гостям особые эмоции. А «Выйду ночью в поле с конем», конечно, подхватил весь зал.

Ирина Сурина
Ирина Сурина

Фотограф: Станислав КВАСКОВ

