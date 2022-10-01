«Театр открытых компетенций»: Лаборатория для подростков

C 29 октября по 6 ноября 2022 года в Детском центре Еврейского музея пройдет лаборатория для подростков «Театр открытых компетенций», посвященная практике театральных профессий, часто незнакомых широкой аудитории. Финалом ТОКа станет открытый показ спектакля-перформанса по пьесе Мориса Метерлинка «Синяя птица».

ТОК — первый в России молодой наставнический проект выпускников и студентов театральных вузов (Школы-студии МХАТ и ГИТИСа) в сфере театра и креативных индустрий. Инициатором проекта стала арт-группа STARUHA2.0, состоящая из молодых профессионалов — студентов факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ.

«Театр открытых компетенций» — образовательная инициатива, которая познакомит участников с различными театральными профессиями. Формат лаборатории позволит погрузиться в мир театра и попробовать себя в качестве саунд-дизайнера, художника по костюмам, сценографа, художника-технолога, художника по свету, продюсера, театроведа и даже перформера.

Лаборатория объединила студентов различных театральных факультетов: продюсерского, художественно-постановочного, театроведческого, актерского, звукорежиссерского. Вместе они проведут серию мастер-классов и лекций для подростков 14 лет и старше. Участие в интенсиве бесплатное, для этого надо только подать заявку, заполнив форму на сайте проекта.

Участники интенсива будут создавать объекты и костюмы, заниматься актерским мастерством и сценическим движением. Результаты совместной работы участники продемонстрируют на открытом показе 6 ноября.

Объединяющей темой лаборатории станет пьеса бельгийского драматурга Мориса Метерлинка «Синяя птица». В 2022 году отмечается 160 лет со дня рождения мастера. Именно с его именем связано важное время становления и развития идей Московского художественного театра.

Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский о проекте: «“Театр открытых компетенций” – образовательная инициатива молодой и энергичной команды студентов, которая познакомит подростков с удивительным миром театра. Лаборатория поможет разностороннему развитию ребят, которые окажутся в атмосфере творчества и взаимопонимания. Уверен, что команда преследует единственную и прекрасную цель — помочь молодым найти себя в увлекательном и разнообразном мире театра. На мой взгляд, замечательно, что сквозной темой станет пьеса “Синяя птица”, которая имеет особое значение для истории Московского художественного театра. Так, история и современность объединятся в проекте и смогут заложить фундамент для будущих открытий. Удачи!».

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий: «Дорогие друзья! Ура! Начинается проект ТОК — замечательная история студентов Школы-студии МХАТ, которые искренне любят свое дело и хотят поделиться знаниями с молодыми. Студенты самых разных курсов Школы-студии и не только объединяются в ТОКе, чтобы рассказать из первых уст о театральных профессиях. Это очень правильно для всех: молодых художников и артистов, которые, уверен, знают нынешних подростков, для самих участников, которые будут без страха и с большим интересом осваивать новое. Радостно, что дружба факультетов Школы-студии имеет такие замечательные плоды. В добрый путь!».

Возраст: 14+

Подробнее о программе и команде проекта: http://www.tok-lab.ru

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