Мир искусства через призму доступности: подопечные БФ «Гольфстрим» посетили Еврейский музей

Подопечные благотворительного фонда «Гольфстрим» - подростки с ОВЗ из «Подросткового клуба» - посетили Еврейский музей и центр толерантности в рамках программы по социализации и адаптации молодых людей с ОВЗ в общество.

72 подростка каждую субботу посещают занятия в клубе или в формате выездных мероприятий, одним из которых недавно стала экскурсия в Еврейский музей и центр толерантности. Для посетителей этого музея с ментальными особенностями предусмотрены специальные адаптированные экскурсионные маршруты и мастер-классы.

Ребята приняли участие в увлекательной экскурсии «Биология, оптика и климат» для посетителей с ментальными особенностями по выставке «На языке правил и исключений. Наука и искусство».

Экскурсия проходила в залах выставки, которые посвящены биологии, оптике и климату. В разделе «Биология» подростки узнали историю о роли искусства в биологии на протяжении нескольких столетий. После этого поиграли в цифровую биоигру Fish Making. В разделе «Оптика» познакомились с основными законами оптики, вдохновлявшими импрессионистов, побывали в комнате Эймса — трехмерной оптической иллюзии, спроектированной американским офтальмологом Альбертом Эймсом. В разделе «Климат» узнали когда случился Малый ледниковый период.

На выставке представлено много интерактивных объектов, благодаря которым подростки увидели, как работает тот или иной механизм.

Летние выездные мероприятия являются итогом годового курса работы «Подросткового клуба», который создан, чтобы помочь детям с особыми потребностями приобрести важные для взрослой жизни навыки, больше узнать об окружающем мире и не опасаться его. На них ребята на практике, без помощи родителей, но под присмотром специалиста, справляются с повседневными делами, такими как доехать до места на общественном транспорте, приобрести билет на экскурсию и поведению в общественных местах.

Добавим, что в этом году «Подростковый клуб» - проект БФ Гольфстрим номинирован на премию «Сделано в России — 2023» в номинации «Общество» ежегодной премии «Сноба» и является успешным примером реализации программ по социализации и профориентации молодых людей и подростков с особенностями развития.

Реализуя проект «Подростковый клуб» благотворительный фонд «Гольфстрим» участвует в достижении Цели устойчивого развития ООН № 3 – обеспечение здорового образа жизни и содействия благополучия для всех в любом возрасте, № 10 — Сокращение неравенства, а также Национальных целей развития — Сохранение населения, здоровье и благополучие людей и Комфортная и безопасная среда для жизни.

Проект «Подростковый клуб» создан, чтобы помочь детям с особыми потребностями приобрести важные для взрослой жизни навыки, больше узнать об окружающем мире и поэтому не опасаться его. На занятиях клуба ребята учатся общаться со сверстниками, налаживать контакты. Здесь они могут почувствовать, что способны справляться с повседневными делами сами, без помощи родителей. Проект «Подростковый клуб» стартовал в 2019 году с четырех подростков, а в 2023 году он насчитывает ужу 72 человека.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.