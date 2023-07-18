Галерея Высота объявляет open-call для скульпторов

К участию приглашаются художники-скульпторы, желающие порассуждать на тему развития российского конструктивизма для нового филиала Третьяковской галереи в Самаре при сотрудничестве с московской галереей Высота.

О галерее

Высота — московская галерея современного искусства и коллекционного дизайна. Основана в 2022 году Валентиной Кузиной, совладельцем и креативным директором Мануфактуры ОКНА ДОМ. Своим названием галерея Высота обязана не только легендарному местоположению, но и в первую очередь подходом к формированию экспозиции. Речь идет о живописи, графике и скульптуре наших современников, которые создают глубокие сильные произведения, впечатляющие композиционной выверенностью и наполненностью смыслов.

О проекте

Этой осенью в Самаре открывается новое выставочное пространство первого регионального филиала Третьяковской галереи. Расположенное на территории бывшего завода им А. А. Масленникова здание фабрики-кухни является культовым памятником советского конструктивизма начала 1930-х годов, в основе которого лежит необычная архитектурная задумка, а именно – план в виде серпа и молота. Здание было спроектировано первой советской женщиной архитектором – Екатериной Максимовой, совместившей два разных функциональных объема: кухню в «молоте» и обеденные залы с ленточным остеклением в «серпе», соединив разные зоны в одно техническое целое системой переходов и конвейеров. До 2010-х. гг. здание фабрики-кухни находилось в состоянии сильнейшего запустения и напоминало руины, однако за прошедшие года при сотрудничестве с Мануфактурой ОКНА ДОМ завершились долгожданные реставрационные работы. Теперь же памятник вновь доступен для посещения и будет использован не только как выставочный центр, но и как хранилище произведений искусства.

Если театр начинается с вешалки, то музей – с первого экспоната!

Авангардное направление ранней советской архитектуры отражает технический прогресс и основывается на принципах Ле Корбюзье, в основе которых лежит свободная планировка, обнаженная конструкция и функциональность. Новая архитектура конструктивизма скандировала новый быт и образ жизни рабочего человека. Фабрики-кухни, например, должны были освободить женщин от тягот домашних обязанностей, чтобы они могли наравне работать с мужчинами.

Мы предлагаем художникам-скульпторам порассуждать на темы конструктивистского утопического наследия, ретроспективизма, аллегории нового времени, а также роли женщины в мире искусства и архитектуры и принять участие в проекте для известной институции страны!

Именно Ваша работа может положить начало коллекции музея. Торжественная передача скульптуры в новый филиал состоится в сентябре 2023 года.

Подробности конкурса

К участию приглашаются современные скульпторы, способные воплотить самые неординарные идеи в различных материалах: от камня, гипса и дерева до глины и металла.

Галерея возьмет на себя все расходы по созданию работы, а также обязуется обеспечить информационную поддержку автору в рамках PR-компании проекта на всех онлайн-площадках галереи и ресурсах сторонних медиа.

Сумма гранта составляет до 1.000.000 рублей.

Условия участия

Экспертный совет рассмотрит эскизы и описание концепции в формате pdf, высота скульптуры должна быть не более 3 метров.

Заявки принимаются до 30 июля по адресу mail@vysota.gallery.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.