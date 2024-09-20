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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мираж любви Ярослава Сумишевского

editor
By editor
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мираж любви

В этом году тёплый сентябрь не скупится на романтику. Под занавес бархатного сезона новую лирическую композицию презентует лауреат фестивалей «Песня года» и «Шансон года» Ярослав Сумишевский. Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев, музыка написана в соавторстве Михаила Гуцериева и Илоны Янковской.

В основу песни легло стихотворение Михаила Гуцериева «В многоголосии безмолвья», написанное ранее. Поэт переработал стихотворение, которое приняло нужную песенную форму, при этом сохранив чувственный лиризм и драматизм произведения.

Название песни – «Мираж любви» – точно передаёт её смысл. Герой переживает разрыв с любимой из-за её измены. Разочарование приходит в его жизнь не впервые, но боль от этого не меньше. Понятны и едкие нотки сарказма. Несмотря на трудности, герой всё же находит в себе силы отпустить любимую.

Прощайте, милая, любите,
Каких-то можете навзрыд.
Свою любовь с другим делите,
Мираж любви ушёл, как дым.

Притворные чувства, предательство, крушение иллюзий – ключевая тема в лирике Михаила Гуцериева. Подобные испытания в жизни проходят едва ли не все, поэтому стихи поэта так близки и понятны слушателю. Мелодика песни очень напевная, нежная. Она легко ложится на слух и запоминается.

«Мне всегда приятно работать в команде Михаила Гуцериева, – говорит композитор Илона Янковская. – Я с удовольствием написала музыку на эти прекрасные стихи. Надеюсь, эта песня принесёт успех всем нам и завоюет сердца слушателей всей страны».
Свою лепту в общий тон песни, безусловно, внёс и Ярослав Сумишевский. Его часто называют «народным певцом» и ценят за открытую, солнечную манеру исполнения. Более светлый оттенок драматичным стихам придаёт и музыкальная партия. Романтичное соло гитары вкупе с уникально звучащим на высоких нотах тембром Ярослава настраивают на позитив.

«Я очень рад, что эта песня досталась именно мне, – рассказал певец. – Работа потребовала очень серьёзного подхода, размышления. В моём репертуаре это уже вторая композиция на стихи Михаила Гуцериева. Его песни – всегда откровение, которое находит отклик в сердце любого человека и, конечно, артиста. С нетерпением жду выхода новой песни».

В скором времени «Мираж любви» получит своё воплощение на экране. Режиссёром клипа выступит Рустам Романов.

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