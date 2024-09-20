Мираж любви Ярослава Сумишевского

В этом году тёплый сентябрь не скупится на романтику. Под занавес бархатного сезона новую лирическую композицию презентует лауреат фестивалей «Песня года» и «Шансон года» Ярослав Сумишевский. Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев, музыка написана в соавторстве Михаила Гуцериева и Илоны Янковской.

В основу песни легло стихотворение Михаила Гуцериева «В многоголосии безмолвья», написанное ранее. Поэт переработал стихотворение, которое приняло нужную песенную форму, при этом сохранив чувственный лиризм и драматизм произведения.

Название песни – «Мираж любви» – точно передаёт её смысл. Герой переживает разрыв с любимой из-за её измены. Разочарование приходит в его жизнь не впервые, но боль от этого не меньше. Понятны и едкие нотки сарказма. Несмотря на трудности, герой всё же находит в себе силы отпустить любимую.

Прощайте, милая, любите,

Каких-то можете навзрыд.

Свою любовь с другим делите,

Мираж любви ушёл, как дым.

Притворные чувства, предательство, крушение иллюзий – ключевая тема в лирике Михаила Гуцериева. Подобные испытания в жизни проходят едва ли не все, поэтому стихи поэта так близки и понятны слушателю. Мелодика песни очень напевная, нежная. Она легко ложится на слух и запоминается.

«Мне всегда приятно работать в команде Михаила Гуцериева, – говорит композитор Илона Янковская. – Я с удовольствием написала музыку на эти прекрасные стихи. Надеюсь, эта песня принесёт успех всем нам и завоюет сердца слушателей всей страны».

Свою лепту в общий тон песни, безусловно, внёс и Ярослав Сумишевский. Его часто называют «народным певцом» и ценят за открытую, солнечную манеру исполнения. Более светлый оттенок драматичным стихам придаёт и музыкальная партия. Романтичное соло гитары вкупе с уникально звучащим на высоких нотах тембром Ярослава настраивают на позитив.

«Я очень рад, что эта песня досталась именно мне, – рассказал певец. – Работа потребовала очень серьёзного подхода, размышления. В моём репертуаре это уже вторая композиция на стихи Михаила Гуцериева. Его песни – всегда откровение, которое находит отклик в сердце любого человека и, конечно, артиста. С нетерпением жду выхода новой песни».

В скором времени «Мираж любви» получит своё воплощение на экране. Режиссёром клипа выступит Рустам Романов.