1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Музыкальный продюсер Sédeán при участии Ellayas выпустил весеннюю композицию «A Spring Song»

Sédeán feat Ellayas - A Spring Song

На волне растущего интереса к кантри музыке, российский музыкальный продюсер Sédeán совместно с артистом Ellayas (Илья Рапопорт – известный под именем I.L.Y.A.) записали весеннюю песню «A Spring Song». Композиция у автора родилась из желания запечатлеть тот самый момент «весеннего безумия». Желания передать это состояние через звук: живой, теплый и искренний. Над сведением и мастерингом трека «A Spring Song» работал LOVTSOV (Владислав Ловцов).

Сингл «A Spring Song» о том, как весенняя пора заставляет верить в сказку: «Мир, где солнце не заходит, а вымышленные истории и строки стихов воплощаются в жизнь». Жить в мечтах – здорово, хотя мечтать в одиночестве бывает грустно.

За романтикой дождя и кашемировых пальто скрывается осознание, что этот вымышленный мир принадлежит нам лишь до тех пор, пока не закроется дверь, за которой всегда ждет кто-то третий. Автор добровольно цепляется за хрупкие мгновения, пытаясь удержать их в сердце, лишь бы не признавать, что реальность оставляет его одного.

«You call me in the morning
To read out some new lines
Some lyrics or a story
That you wrote down last night

We often keep late hours
Then I see you to your door
We both know there’s another
So what you do that for?»

Перевод:

«Ты звонишь мне утром
Чтобы прочитать новые строчки
Стихи или прозу
Которые ты написала прошлой ночью

Мы часто засиживаемся допоздна
Потом я провожаю тебя до двери
Мы оба знаем, что у тебя есть другой
Тогда зачем же ты всё это делаешь?»

