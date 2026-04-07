Музыкальный продюсер Sédeán при участии Ellayas выпустил весеннюю композицию «A Spring Song»

На волне растущего интереса к кантри музыке, российский музыкальный продюсер Sédeán совместно с артистом Ellayas (Илья Рапопорт – известный под именем I.L.Y.A.) записали весеннюю песню «A Spring Song». Композиция у автора родилась из желания запечатлеть тот самый момент «весеннего безумия». Желания передать это состояние через звук: живой, теплый и искренний. Над сведением и мастерингом трека «A Spring Song» работал LOVTSOV (Владислав Ловцов).
Сингл «A Spring Song» о том, как весенняя пора заставляет верить в сказку: «Мир, где солнце не заходит, а вымышленные истории и строки стихов воплощаются в жизнь». Жить в мечтах – здорово, хотя мечтать в одиночестве бывает грустно.
За романтикой дождя и кашемировых пальто скрывается осознание, что этот вымышленный мир принадлежит нам лишь до тех пор, пока не закроется дверь, за которой всегда ждет кто-то третий. Автор добровольно цепляется за хрупкие мгновения, пытаясь удержать их в сердце, лишь бы не признавать, что реальность оставляет его одного.
«You call me in the morning
To read out some new lines
Some lyrics or a story
That you wrote down last night
We often keep late hours
Then I see you to your door
We both know there’s another
So what you do that for?»
Перевод:
«Ты звонишь мне утром
Чтобы прочитать новые строчки
Стихи или прозу
Которые ты написала прошлой ночью
Мы часто засиживаемся допоздна
Потом я провожаю тебя до двери
Мы оба знаем, что у тебя есть другой
Тогда зачем же ты всё это делаешь?»