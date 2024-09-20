«Часики»: Фиксики выпустили официальный ремикс

20 сентября на лейбле Riki Music вышел Lo-Fi ремикс на «Часики», одну из самых популярных песен из анимационного сериала «Фиксики».
«Часики» — долгие годы одна из самых любимых фиксипелок. Знакомая с детства мелодия узнается с первых нот и не теряет своей актуальности даже сегодня. Фанаты фиксиков снимают под этот трек вертикальные видео, которые набирают миллионы просмотров в социальных сетях.
«Наши творческие слушатели год за годом придумывают под «Часики» новые танцы, флешмобы, конкурсы и тренды. А мы только рады их поддержать. Трек «Часики (Remix)» призван внести альтернативное настроение в любимую композицию и раскрыть новые грани для фанатского творчества» — рассказала Евдокия Санько, продюсер проекта «Фиксики».