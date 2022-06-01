Мировая премьера фильма «Go. Go. Go» в кинотеатре «Художественный»

8 июня в кинотеатре «Художественный» в рамках ретроспективы Александра Сокурова пройдет мировая премьера фильма «Go. Go. Go». Режиссер лично представит картину зрителям.

Одноименный драматический спектакль Александра Сокурова был поставлен в 2016 году в Виченце, на сцене Teatro Olimpiсо. Сценическая фантазия Александра Сокурова будет впервые представлена российскому зрителю. На премьерах в Италии спектакль снимался на несколько камер, после чего отснятый материал был смонтирован в 75-минутный фильм. Впервые зрители показа смогут увидеть театральную постановку в уникальном монтаже режиссера. Киноверсия масштабной театральной работы режиссера стала вольной интерпретацией произведений И.А. Бродского.

Видеоверсию спектакля «Go. Go. Go» представят зрителям Александр Сокуров и программный директор ММКФ, кинокритик Петр Шепотинник. После показа пройдет обсуждение со зрителями.

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