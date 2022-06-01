ПРЕМЬЕРА! Приключенческое фэнтези «Отчаянные мстители» выходит в прокат

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере приключенческого фэнтези «Отчаянные мстители». Главные роли в нем исполнили Клаудио Сантамария, Аврора Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто, Джанкарло Мартини и Франц Роговский. Второй полнометражный фильм итальянского актера и режиссера Габриэле Майнетти будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 2 июня.

Главные герои фильма — четверо артистов небольшого бродячего цирка Италии. У каждого из них есть необыкновенный дар, сверхспособность, которая становится для одних силой, а для других слабостью. В Италии 30-х разворачиваются военные действия: бродячий цирк и окрестные города то и дело оказываются под обстрелом и бомбежками. Страдают невинные люди, а главные герои так и не решаются показывать свои способности на людях — не ясно, примут их или отвергнут.

Роли исполнили Клаудио Сантамария («Казино Рояль»), Аврора Джовинаццо («Незрелые»), Пьетро Кастеллитто («Хищники»), Джанкарло Мартини («Исправь меня, если сможешь»), Джорджо Тирабасси («Роман о бойне») и Франц Роговский («Тайная жизнь»). Над сценарием работали сам Габриэле Майнетти и Никола Гуальяноне («Однажды в Риме», «Закону тут не место»).

В то же время один из командиров итальянской армии считает, что людей со сверхспособностями можно использовать для победы. Его небольшая команда разыскивает всех, у кого проявляются способности, чтобы изучить и препарировать их будто лабораторных крыс. За артистами бродячего цирка начинается настоящая охота. Что они выберут — путь сопротивления агрессии или принятие неизбежного?

Это головокружительное приключение в эстетике итальянского кино 30-х годов. Авторы исследуют темы инаковости и меньшинства, представляя их через призму людей, осознавших свои способности. Трогательная история об умении совладать со своей силой, взять ответственность за тех, кто слабее и принять себя тем, кто ты есть. Режиссер вдохновлялся историями о фрик-шоу — работами Тода Браунинга («Уродцы») и Марко Феррери («Женщина-обезьяна»).

«Отчаянные мстители» — второй полнометражный фильм актера и режиссера Габриэле Майнетти. Мировая премьера картины состоялась в основном конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля. Лента Майнетти получила пять наград: премию Soundtrack Stars за лучший саундтрек по версии кинокритиков, награду Leoncino d»Oro Agiscuola, приз Sorriso Diverso лучшему итальянскому фильм, премию Nuovolmaie Talent Award за лучший дебют актрисы и премию ассоциации Fanheart3.

Узнать, чем закончились приключения итальянских супергероев, можно с 2 июня в онлайн-кинотеатре KION.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.