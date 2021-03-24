Мировая премьера танго-спектакля «Биение. Сердце. Биение» покорила сердца москвичей

Мировая премьера танго-спектакля «Биение. Сердце. Биение» Феликса Михайлова и команды Tango Banda состоялась в Vegas City Hal 18 марта 2021 года.
Полуторачасовая танцевально-музыкальная феерия получилась на удивление динамичной, зрелищной и красочной. Многослойное действо разворачивалось сразу в нескольких локациях (порт, модный салон, беднейшие кварталы Аргентины), а задействованы в нем, помимо танцоров танго, были певицы Мария Кирпичева и Ксана Сергиенко. За музыкальное сопровождение номеров отвечал один из немногих в мире профессиональных оркестров аргентинского танго Solo Tango Orquesta.
Но все же главным героем спектакля оказалось Его Величество Танго. Именно оно не просто провоцировало у зрителей учащенный пульс, но и порою разрывало их сердца. Отсюда, вероятно, и название спектакля, в котором одновременно ощутимы бешеный темп и разрыв. Метафора разбитого сердца буквально материализовалась в начале спектакля на сцене. Из пролома бетонного забора в форме сердца появился лощеный герой-любовник, заставив бутафорский орган чувств расколоться надвое. Моментально покорив точеную девушку, он начал кружиться с ней в неистовом танце. Сердцеед перебирал ногами с невероятной скоростью, а пассия трепетала в его руках, как пойманная в сети золотая рыбка.
Как известно, танго зарождалось в Аргентине в пивных, портах и прочих злачных местах. Этот исторический момент был очень точно отражен в спектакле в сцене танго прачек. Стройные девушки в простецких одеяниях лихо отплясывали с корытами на головах. С развешенным на веревках бельем оказалась связана одна очень интересная находка. Экран, на который транслировались ностальгические виды Буэнос-Айреса представлял собой исполинскую белую рубаху с пришитыми крест-накрест огромными пуговицами.
Грань между театральным пространством и зрительным залом то и дело стиралась, чтобы публика могла себя почувствовать полноправной участницей представления. Оркестр располагался в прямо vip-зоне, а некоторые столики служили подиумом для поющих артистов — Марии Кирпичевой, Ксаны Сергиенко и Сергея Миронова, который также порадовал зал виртуозным соло на настоящей пиле!
Связующим звеном между участниками представления и зрителями служила «городская сумасшедшая», время от времени отпускающая по поводу происходящего комментарии в стихах. Поначалу она все время подчеркивала свою внутреннюю близость актерам. Однако в некоторых эпизодах накал страстей был такой сильный, что проще было занимать позицию стороннего наблюдателя. Такова невероятная по силе воздействия сцена Tango Muerte («Танго смерти»), в которой за девушку конкурировали живой и мертвый ухажеры. По этому поводу городская сумасшедшая заметила, что «танго ножей» ей не по нутру.
Намного проще зрителям было себя ассоциировать с нежнейшим танго «Cuando Estemos Viejos», написанным в 20‑х годах прошлого века как щемящее воспоминание о былой любви. Транслировавшийся на экраны перевод текста гласил, что «наши дни были наполнены поэзией». Эту мысль подчеркивал креативный танец, в котором каждая девушка символизировала собой какой-нибудь музыкальный инструмент, а их партнеры изображали виртуозных исполнителей.
Последним аккордом вечера стал масштабный номер «Libertango» на музыку Астора Пьяцоллы. Зрители устроили бешеную овацию участникам концерта, среди которых были лучшие в стране танцоры танго: Чемпионы Мира, России и Европы, призеры международных соревнований, звезды проекта «Танцы» на ТНТ: Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Кирилл Паршаков и Анна Гудыно, Илья Скрипкин и Полина Бокова, Роман Карачевцев и Екатерина Цыброва, Александр Сергеев и Екатерина Трушина, Артем Иржевский и Лили Горгодзе, Илья Сенаторов и Елизавета Сурменелян.
Фото – Москва 24 / Юлия ИВАНКООригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.