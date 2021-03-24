Мировая премьера танго-спектакля «Биение. Сердце. Биение» покорила сердца москвичей

Миро­вая пре­мье­ра тан­го-спек­так­ля «Бие­ние. Серд­це. Бие­ние» Фелик­са Михай­ло­ва и коман­ды Tango Banda состо­я­лась в Vegas City Hal 18 мар­та 2021 года.

Полу­то­ра­ча­со­вая тан­це­валь­но-музы­каль­ная фее­рия полу­чи­лась на удив­ле­ние дина­мич­ной, зре­лищ­ной и кра­соч­ной. Мно­го­слой­ное дей­ство раз­во­ра­чи­ва­лось сра­зу в несколь­ких лока­ци­ях (порт, мод­ный салон, бед­ней­шие квар­та­лы Арген­ти­ны), а задей­ство­ва­ны в нем, поми­мо тан­цо­ров тан­го, были певи­цы Мария Кир­пи­че­ва и Кса­на Сер­ги­ен­ко. За музы­каль­ное сопро­вож­де­ние номе­ров отве­чал один из немно­гих в мире про­фес­си­о­наль­ных оркест­ров арген­тин­ско­го тан­го Solo Tango Orquesta.

Но все же глав­ным геро­ем спек­так­ля ока­за­лось Его Вели­че­ство Тан­го. Имен­но оно не про­сто про­во­ци­ро­ва­ло у зри­те­лей уча­щен­ный пульс, но и порою раз­ры­ва­ло их серд­ца. Отсю­да, веро­ят­но, и назва­ние спек­так­ля, в кото­ром одно­вре­мен­но ощу­ти­мы беше­ный темп и раз­рыв. Мета­фо­ра раз­би­то­го серд­ца бук­валь­но мате­ри­а­ли­зо­ва­лась в нача­ле спек­так­ля на сцене. Из про­ло­ма бетон­но­го забо­ра в фор­ме серд­ца появил­ся лоще­ный герой-любов­ник, заста­вив бута­фор­ский орган чувств рас­ко­лоть­ся надвое. Момен­таль­но поко­рив точе­ную девуш­ку, он начал кру­жить­ся с ней в неисто­вом тан­це. Серд­це­ед пере­би­рал нога­ми с неве­ро­ят­ной ско­ро­стью, а пас­сия тре­пе­та­ла в его руках, как пой­ман­ная в сети золо­тая рыбка.

Как извест­но, тан­го зарож­да­лось в Арген­тине в пив­ных, пор­тах и про­чих злач­ных местах. Этот исто­ри­че­ский момент был очень точ­но отра­жен в спек­так­ле в сцене тан­го пра­чек. Строй­ные девуш­ки в про­стец­ких оде­я­ни­ях лихо отпля­сы­ва­ли с коры­та­ми на голо­вах. С раз­ве­шен­ным на верев­ках бельем ока­за­лась свя­за­на одна очень инте­рес­ная наход­ка. Экран, на кото­рый транс­ли­ро­ва­лись носталь­ги­че­ские виды Буэнос-Айре­са пред­став­лял собой испо­лин­скую белую руба­ху с при­ши­ты­ми крест-накрест огром­ны­ми пуговицами.

Грань меж­ду теат­раль­ным про­стран­ством и зри­тель­ным залом то и дело сти­ра­лась, что­бы пуб­ли­ка мог­ла себя почув­ство­вать пол­но­прав­ной участ­ни­цей пред­став­ле­ния. Оркестр рас­по­ла­гал­ся в пря­мо vip-зоне, а неко­то­рые сто­ли­ки слу­жи­ли поди­у­мом для пою­щих арти­стов — Марии Кир­пи­че­вой, Кса­ны Сер­ги­ен­ко и Сер­гея Миро­но­ва, кото­рый так­же пора­до­вал зал вир­ту­оз­ным соло на насто­я­щей пиле!

Свя­зу­ю­щим зве­ном меж­ду участ­ни­ка­ми пред­став­ле­ния и зри­те­ля­ми слу­жи­ла «город­ская сума­сшед­шая», вре­мя от вре­ме­ни отпус­ка­ю­щая по пово­ду про­ис­хо­дя­ще­го ком­мен­та­рии в сти­хах. Пона­ча­лу она все вре­мя под­чер­ки­ва­ла свою внут­рен­нюю бли­зость акте­рам. Одна­ко в неко­то­рых эпи­зо­дах накал стра­стей был такой силь­ный, что про­ще было зани­мать пози­цию сто­рон­не­го наблю­да­те­ля. Тако­ва неве­ро­ят­ная по силе воз­дей­ствия сце­на Tango Muerte («Тан­го смер­ти»), в кото­рой за девуш­ку кон­ку­ри­ро­ва­ли живой и мерт­вый уха­же­ры. По это­му пово­ду город­ская сума­сшед­шая заме­ти­ла, что «тан­го ножей» ей не по нутру.

Намно­го про­ще зри­те­лям было себя ассо­ци­и­ро­вать с неж­ней­шим тан­го «Cuando Estemos Viejos», напи­сан­ным в 20‑х годах про­шло­го века как щемя­щее вос­по­ми­на­ние о былой люб­ви. Транс­ли­ро­вав­ший­ся на экра­ны пере­вод тек­ста гла­сил, что «наши дни были напол­не­ны поэ­зи­ей». Эту мысль под­чер­ки­вал кре­а­тив­ный танец, в кото­ром каж­дая девуш­ка сим­во­ли­зи­ро­ва­ла собой какой-нибудь музы­каль­ный инстру­мент, а их парт­не­ры изоб­ра­жа­ли вир­ту­оз­ных исполнителей.

Послед­ним аккор­дом вече­ра стал мас­штаб­ный номер «Libertango» на музы­ку Асто­ра Пья­цол­лы. Зри­те­ли устро­и­ли беше­ную ова­цию участ­ни­кам кон­цер­та, сре­ди кото­рых были луч­шие в стране тан­цо­ры тан­го: Чем­пи­о­ны Мира, Рос­сии и Евро­пы, при­зе­ры меж­ду­на­род­ных сорев­но­ва­ний, звез­ды про­ек­та «Тан­цы» на ТНТ: Дмит­рий Васин и Саг­ди­а­на Хам­зи­на, Кирилл Пар­ша­ков и Анна Гуды­но, Илья Скрип­кин и Поли­на Боко­ва, Роман Кара­чев­цев и Ека­те­ри­на Цыбро­ва, Алек­сандр Сер­ге­ев и Ека­те­ри­на Тру­ши­на, Артем Иржев­ский и Лили Гор­год­зе, Илья Сена­то­ров и Ели­за­ве­та Сурменелян.

Фото – Москва 24 / Юлия ИВАНКО

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