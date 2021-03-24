Две ночные экскурсии пройдут в Театре МХАТ им. М. Горького

В ночь с 26 на 27 мар­та 2021 года МХАТ им. М. Горь­ко­го про­во­дит две ноч­ные экс­кур­сии по теат­ру. Это будут не про­сто экс­кур­сии: неко­то­рые экс­по­на­ты ожи­вут – зри­те­ли уви­дят пер­фо­ман­сы, кото­рые созда­дут при­гла­шен­ные режис­се­ры. «МХАТОВСКАЯ ПАУЗА» — так назы­ва­ет­ся наш теат­раль­ный эксперимент.

Экс­кур­со­вод про­ве­дет зри­те­лей по ноч­но­му заку­ли­сью и рас­ска­жет об исто­рии МХАТ. Гости уви­дят такие места теат­ра, в кото­рые невоз­мож­но попасть обыч­но­му зри­те­лю, а какие-то нель­зя уви­деть даже днем.

Про­ект явля­ет­ся экс­пе­ри­мен­том и вызо­вом для режис­се­ров — под­го­то­вить пер­фор­манс нуж­но за две неде­ли. Зара­нее извест­на толь­ко тема: «МХАТОВСКАЯ ПАУЗА». Режис­се­ры воль­ны исполь­зо­вать любые име­ю­щи­е­ся у них сред­ства для вопло­ще­ния сво­их идей: акте­ров, свет, звук, рек­ви­зит. Место для пер­фор­ман­са им выпа­дет в слу­чай­ном поряд­ке, а для зри­те­лей это будет одна из точек экс­кур­си­он­но­го маршрута.

Режис­се­рам-участ­ни­кам пер­фо­ман­са дана толь­ко тема «Пау­за» и пол­ная сво­бо­да твор­че­ства. Вот что они об этом говорят:

Гре­та Шуш­че­ви­чу­те. Актри­са теат­ра и кино. Режис­сер-поста­нов­щик, сце­на­рист. Закон­чи­ла ВГИК (мастер­ская Соло­вье­ва) и учи­лась в Литов­ской ака­де­мии музы­ки и драмы:

«В музы­каль­ном рит­ме боль­шую роль игра­ют не толь­ко зву­ки раз­ной дли­тель­но­сти, но и момен­ты тиши­ны – пау­зы. Пау­зы име­ют точ­но такие же назва­ния, как и дли­тель­но­сти нот: суще­ству­ет целая нота и есть целая пау­за, поло­вин­ная дли­тель­ность и поло­вин­ная пауза».

Юрий Коно­ва­лов. Актёр теат­ра и кино, закон­чил ГИТИС. С 2012 артист МХАТ им.Горького. В 2020 году закон­чил режис­сер­ский факуль­тет ВГИК (мастер­ская Юрия Кары):

«В повсе­днев­ном, крик­ли­вом, раз­ру­ша­ю­щем душу мире долж­но быть место, где мож­но взять пау­зу и вспом­нить, что на све­те есть любовь. Такие места нуж­но беречь».



Лёша Кот. Хорео­граф МХАТ им. М. Горь­ко­го. Рабо­ты как хорео­гра­фа: Цере­мо­ния откры­тия Зим­них Олим­пий­ских игр в Сочи, сег­мент «Авангард»,Первый фести­валь «Свет­ла­на» Свет­ла­ны Заха­ро­во, Дет­ский кон­курс «Синяя Пти­ца», Фильм «Вла­ди­мир Зель­дин. Кумир века» посвя­щен­ный 100-летия акте­ра, Цере­мо­нии Закры­тия меж­ду­на­род­но­го тен­нис­но­го тур­ни­ра Ladies trophy и St.Petersburg Open:

«Пау­за – это про­стран­ство, в кото­ром рож­да­ет­ся что-то новое. Пау­за – это ней­траль­ная пози­ция, точ­ка ноля. Пау­за – это вре­мен­ной интер­вал меж­ду окон­ча­ни­ем и нача­лом чего-то нового».

Але­на Рубин­штейн. Кино­ре­жис­сер, сце­на­рист, педа­гог. Закон­чи­ла ВГИК (мастер­ская Абдра­ши­то­ва), пре­по­да­ет курс по кино­ре­жис­су­ре в Gogol School. Фильмография:

«Это не навсе­гда», «Бли­же, чем кажет­ся», «Флеш­моб», «Хэн­сбэр», «Ваня»: «Для боль­шин­ства людей пау­за или тиши­на явля­ет­ся неудоб­ным и неком­форт­ным состо­я­ни­ем. Как пра­ви­ло, люди пыта­ют­ся все­гда запол­нять пау­зы. Но точ­но ли это необходимо?»

Роди­он Бары­шев. Хорео­граф-поста­нов­щик, режис­сер, актер, педа­гог. Глав­ный хорео­граф шоу «Тан­цы со звез­да­ми» 2012, 2013 и 2016 годов. Выпуск­ник англий­ской коро­лев­ской ака­де­мии тан­ца Royal Academy of Dance London. Закон­чил ГИТИС, режис­сер дра­мы, мастер­ская Евге­ния Камень­ко­ви­ча и Дмит­рия Кры­мо­ва:

«Пау­за есть в раз­ных ситу­а­ци­ях чело­ве­че­ской жиз­ни: когда ждешь кофе, сто­ишь под душем, закры­ва­ешь гла­за, ждешь отве­та во вре­мя звон­ка и так далее. Когда рас­смат­ри­ва­ешь жизнь под мик­ро­ско­пом — все­гда заме­ча­ешь паузу».

Денис Вед­мец­кий. Музы­кант, режис­сер. Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель «DRUM теат­ра». Созда­тель и участ­ник про­ек­та «Изоб­ре­та­те­ли велосипедов»:

«Ночь — это сво­е­го рода пау­за. В горо­де, в теат­ре, в мире в целом. И в боль­шин­стве сво­ем мы не зна­ем, что про­ис­хо­дит во вре­мя тоталь­ной пау­зы. Кто в это вре­мя тво­рит, фан­та­зи­ру­ет и созда­ет для един­ствен­но­го зри­те­ля — для пусто­го театра?»



Петр Вят­кин. Закон­чил МГУКИ. Актер, дра­ма­тург, режис­сер. Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель неза­ви­си­мо­го теат­ра «Театр им. Але­ханд­ро Валенсио»:

«Выжить в стрес­со­вой ситу­а­ции мож­но толь­ко тогда, когда ста­вишь серьез­ность на пау­зу и отда­ешь­ся юмору».

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