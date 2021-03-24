Две ночные экскурсии пройдут в Театре МХАТ им. М. Горького

В ночь с 26 на 27 марта 2021 года МХАТ им. М. Горького проводит две ночные экскурсии по театру. Это будут не просто экскурсии: некоторые экспонаты оживут – зрители увидят перфомансы, которые создадут приглашенные режиссеры. «МХАТОВСКАЯ ПАУЗА» — так называется наш театральный эксперимент.
Экскурсовод проведет зрителей по ночному закулисью и расскажет об истории МХАТ. Гости увидят такие места театра, в которые невозможно попасть обычному зрителю, а какие-то нельзя увидеть даже днем.
Проект является экспериментом и вызовом для режиссеров — подготовить перформанс нужно за две недели. Заранее известна только тема: «МХАТОВСКАЯ ПАУЗА». Режиссеры вольны использовать любые имеющиеся у них средства для воплощения своих идей: актеров, свет, звук, реквизит. Место для перформанса им выпадет в случайном порядке, а для зрителей это будет одна из точек экскурсионного маршрута.
Режиссерам-участникам перфоманса дана только тема «Пауза» и полная свобода творчества. Вот что они об этом говорят:
Грета Шушчевичуте. Актриса театра и кино. Режиссер-постановщик, сценарист. Закончила ВГИК (мастерская Соловьева) и училась в Литовской академии музыки и драмы:
«В музыкальном ритме большую роль играют не только звуки разной длительности, но и моменты тишины – паузы. Паузы имеют точно такие же названия, как и длительности нот: существует целая нота и есть целая пауза, половинная длительность и половинная пауза».
Юрий Коновалов. Актёр театра и кино, закончил ГИТИС. С 2012 артист МХАТ им.Горького. В 2020 году закончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Юрия Кары):
«В повседневном, крикливом, разрушающем душу мире должно быть место, где можно взять паузу и вспомнить, что на свете есть любовь. Такие места нужно беречь».
Лёша Кот. Хореограф МХАТ им. М. Горького. Работы как хореографа: Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, сегмент «Авангард»,Первый фестиваль «Светлана» Светланы Захарово, Детский конкурс «Синяя Птица», Фильм «Владимир Зельдин. Кумир века» посвященный 100-летия актера, Церемонии Закрытия международного теннисного турнира Ladies trophy и St.Petersburg Open:
«Пауза – это пространство, в котором рождается что-то новое. Пауза – это нейтральная позиция, точка ноля. Пауза – это временной интервал между окончанием и началом чего-то нового».
Алена Рубинштейн. Кинорежиссер, сценарист, педагог. Закончила ВГИК (мастерская Абдрашитова), преподает курс по кинорежиссуре в Gogol School. Фильмография:
«Это не навсегда», «Ближе, чем кажется», «Флешмоб», «Хэнсбэр», «Ваня»: «Для большинства людей пауза или тишина является неудобным и некомфортным состоянием. Как правило, люди пытаются всегда заполнять паузы. Но точно ли это необходимо?»
Родион Барышев. Хореограф-постановщик, режиссер, актер, педагог. Главный хореограф шоу «Танцы со звездами» 2012, 2013 и 2016 годов. Выпускник английской королевской академии танца Royal Academy of Dance London. Закончил ГИТИС, режиссер драмы, мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова:
«Пауза есть в разных ситуациях человеческой жизни: когда ждешь кофе, стоишь под душем, закрываешь глаза, ждешь ответа во время звонка и так далее. Когда рассматриваешь жизнь под микроскопом — всегда замечаешь паузу».
Денис Ведмецкий. Музыкант, режиссер. Художественный руководитель «DRUM театра». Создатель и участник проекта «Изобретатели велосипедов»:
«Ночь — это своего рода пауза. В городе, в театре, в мире в целом. И в большинстве своем мы не знаем, что происходит во время тотальной паузы. Кто в это время творит, фантазирует и создает для единственного зрителя — для пустого театра?»
Петр Вяткин. Закончил МГУКИ. Актер, драматург, режиссер. Художественный руководитель независимого театра «Театр им. Алехандро Валенсио»:
«Выжить в стрессовой ситуации можно только тогда, когда ставишь серьезность на паузу и отдаешься юмору».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.