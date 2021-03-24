Гастроли БДТ им. Товстоногова, юбилейный вечер и презентация книги: в Москве пройдет фестиваль Светланы Крючковой

В 2020‑м году народная артистка России Светлана Крючкова отметила 70-летний юбилей. Но торжества, посвященные этому событию состоятся только в 2021 году – весной и летом. Пандемия внесла свои коррективы в первоначальные планы, но, вместе с тем, дала возможность подготовить и провести целый фестиваль любимой актрисы многих россиян. В рамках фестивальных мероприятий запланированы премьерные показы спектаклей для московской публики, презентации, мастер-классы, творческие вечера.
Петербургские постановки, в которых народная артистка исполняет главные роли, примет на свой сцене МХАТ им. Горького. Всего в рамках гастролей будет сыграно два спектакля в постановке Романа Мархолиа — «Игрок» и «Жизнь впереди». Оба являются абсолютными театральными бестселлерами. В рамках фестиваля Светлана Крючкова выйдет на московские театральные подмостки впервые за тридцать с лишним лет!
- Московскую публику я знаю довольно хорошо, потому что часто в Москве работаю. Это публика более открытая в своих реакциях, более эмоциональная, поэтому ее не надо бояться. Питерская более сдержанная, но если задеть ее сердце и душу, тоже живо откликается. Я не боюсь Москвы, наоборот, в отличии от других артистов, если делаю какую-то новую творческую программу, я ее не по провинциям вожу, а сразу в Москву. Москва настолько правильно реагирует, ярко, что я понимаю – это надо убрать, это надо укоротить, это надо добавить. Я сразу по реакции московских зрителей понимаю, что надо делать. Они мне подсказывают. Москва реагирует более открыто, — говорит Светлана Крючкова.
Фестиваль начнется 12 апреля. Во МХАТе им. М. Горького состоится презентация новой книги-альбома Светланы Крючковой «Я у жизни ученица».
16 июня в концертном зале «Зарядье» пройдет творческий юбилейный вечер «Неугасимое созвездие». Светлана Николаевна встретится с поклонниками своего творчества, прочтет стихи любимых авторов Серебряного века.
Ключевое событие фестиваля – гастроли БДТ им. Товстоногова начнутся ровно в день рождения актрисы – 22 июня. В этот день и 23 июня зрители увидят спектакль «Игрок», а 26 и 27 июня – «Жизнь впереди». Билеты уже в продаже.
В рамках фестиваля, в кинотеатрах Москвы, пройдут показы полюбившихся зрителям фильмов с участием Светланы Крючковой, с обсуждениями, встречами и воспоминаниями. Запланировано и уникальное в своем роде событие: Светлана Николаевна впервые проведет эксклюзивный мастер-класс для широкой публики.
Организатором фестиваля выступил Благотворительный фонд им. Олега Ефремова, президентом которого является дочь режиссера Анастасия Ефремова. Именно при Олеге Ефремове Светлана Николаевна пришла во МХАТ. Символично, что спустя столько лет всенародно любимая актриса снова выйдет на мхатовскую сцену.
Сайт фестиваля – https://fondevent.art/
Фото – сцена из спектакля «Игрок»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.