Гастроли БДТ им. Товстоногова, юбилейный вечер и презентация книги: в Москве пройдет фестиваль Светланы Крючковой

В 2020‑м году народ­ная артист­ка Рос­сии Свет­ла­на Крюч­ко­ва отме­ти­ла 70-лет­ний юби­лей. Но тор­же­ства, посвя­щен­ные это­му собы­тию состо­ят­ся толь­ко в 2021 году – вес­ной и летом. Пан­де­мия внес­ла свои кор­рек­ти­вы в пер­во­на­чаль­ные пла­ны, но, вме­сте с тем, дала воз­мож­ность под­го­то­вить и про­ве­сти целый фести­валь люби­мой актри­сы мно­гих рос­си­ян. В рам­ках фести­валь­ных меро­при­я­тий запла­ни­ро­ва­ны пре­мьер­ные пока­зы спек­так­лей для мос­ков­ской пуб­ли­ки, пре­зен­та­ции, мастер-клас­сы, твор­че­ские вечера.

Петер­бург­ские поста­нов­ки, в кото­рых народ­ная артист­ка испол­ня­ет глав­ные роли, при­мет на свой сцене МХАТ им. Горь­ко­го. Все­го в рам­ках гастро­лей будет сыг­ра­но два спек­так­ля в поста­нов­ке Рома­на Мар­хо­лиа — «Игрок» и «Жизнь впе­ре­ди». Оба явля­ют­ся абсо­лют­ны­ми теат­раль­ны­ми бест­сел­ле­ра­ми. В рам­ках фести­ва­ля Свет­ла­на Крюч­ко­ва вый­дет на мос­ков­ские теат­раль­ные под­мост­ки впер­вые за трид­цать с лиш­ним лет!

- Мос­ков­скую пуб­ли­ку я знаю доволь­но хоро­шо, пото­му что часто в Москве рабо­таю. Это пуб­ли­ка более откры­тая в сво­их реак­ци­ях, более эмо­ци­о­наль­ная, поэто­му ее не надо боять­ся. Питер­ская более сдер­жан­ная, но если задеть ее серд­це и душу, тоже живо откли­ка­ет­ся. Я не боюсь Моск­вы, наобо­рот, в отли­чии от дру­гих арти­стов, если делаю какую-то новую твор­че­скую про­грам­му, я ее не по про­вин­ци­ям вожу, а сра­зу в Моск­ву. Москва настоль­ко пра­виль­но реа­ги­ру­ет, ярко, что я пони­маю – это надо убрать, это надо уко­ро­тить, это надо доба­вить. Я сра­зу по реак­ции мос­ков­ских зри­те­лей пони­маю, что надо делать. Они мне под­ска­зы­ва­ют. Москва реа­ги­ру­ет более откры­то, — гово­рит Свет­ла­на Крючкова.

Фести­валь нач­нет­ся 12 апре­ля. Во МХА­Те им. М. Горь­ко­го состо­ит­ся пре­зен­та­ция новой кни­ги-аль­бо­ма Свет­ла­ны Крюч­ко­вой «Я у жиз­ни ученица».

16 июня в кон­церт­ном зале «Заря­дье» прой­дет твор­че­ский юби­лей­ный вечер «Неуга­си­мое созвез­дие». Свет­ла­на Нико­ла­ев­на встре­тит­ся с поклон­ни­ка­ми сво­е­го твор­че­ства, про­чтет сти­хи люби­мых авто­ров Сереб­ря­но­го века.

Клю­че­вое собы­тие фести­ва­ля – гастро­ли БДТ им. Тов­сто­но­го­ва нач­нут­ся ров­но в день рож­де­ния актри­сы – 22 июня. В этот день и 23 июня зри­те­ли уви­дят спек­такль «Игрок», а 26 и 27 июня – «Жизнь впе­ре­ди». Биле­ты уже в продаже.

В рам­ках фести­ва­ля, в кино­те­ат­рах Моск­вы, прой­дут пока­зы полю­бив­ших­ся зри­те­лям филь­мов с уча­сти­ем Свет­ла­ны Крюч­ко­вой, с обсуж­де­ни­я­ми, встре­ча­ми и вос­по­ми­на­ни­я­ми. Запла­ни­ро­ва­но и уни­каль­ное в сво­ем роде собы­тие: Свет­ла­на Нико­ла­ев­на впер­вые про­ве­дет экс­клю­зив­ный мастер-класс для широ­кой публики.

Орга­ни­за­то­ром фести­ва­ля высту­пил Бла­го­тво­ри­тель­ный фонд им. Оле­га Ефре­мо­ва, пре­зи­ден­том кото­ро­го явля­ет­ся дочь режис­се­ра Ана­ста­сия Ефре­мо­ва. Имен­но при Оле­ге Ефре­мо­ве Свет­ла­на Нико­ла­ев­на при­шла во МХАТ. Сим­во­лич­но, что спу­стя столь­ко лет все­на­род­но люби­мая актри­са сно­ва вый­дет на мха­тов­скую сцену.

Сайт фести­ва­ля – https://fondevent.art/

Фото – сце­на из спек­так­ля «Игрок»

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