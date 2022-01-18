Митя Фомин представил в свой день рождения клип «Удивительная»

Тысяча километров путешествия, шесть напряженных съемочных дней… Ради того, чтобы зритель увидел в кадре самые красивые места Узбекистана. Регистан в Самарканде, древние минареты Бухары, заснеженные пейзажи у подножия горы Тянь-Шань недалеко Ташкента, — новый клип Мити Фомина «Удивительная» теперь может стать визитной карточкой страны.

В кадре и документальная точность, и колоритное настроение Ближнего Востока: над видео работал режиссер и стилист Alisher, для которого эти места родные. Когда-то его карьера в индустрии началась с работы над клипом «Не дано» группы Hi-Fi. И вот, спустя 20 лет, история сделала новый творческий виток и Alisher встретился с Фоминым в новом проекте.

«Удивительная» — это галерея аутентичных сюжетов одной из самых красивых стран Ближнего Востока, по которой героев ведёт, конечно… любовь.

Больше 20 лет на сцене Митя Фомин остается ярким, смелым в экспериментах и вечно молодым душой. 2021 год принёс артисту несколько ярких обсуждаемых телепроектов от «Точь-в-точь» до «Звезды в Африке», приглашения в рейтинговые шоу на YouTube, первые позиции в хит-параде «Золотой граммофон». Новый релиз состоялся в день рождения артиста 17 января 2022 и ярко открыл еще один творческий год.

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