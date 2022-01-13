Сати Казанова с проектом «SATI ETHNICA» презентовали новый клип на дебютную песню коллектива — Guashamahua

Guashamahua — песня на родном для Сати кабардинском языке, потому она имеет особенное значение для певицы. Именно эта песня стала первой в дебютном альбоме «SATI ETHNICA».



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Сати поделилась, что история, рассказанная в песне, основана на реальных событиях, которые произошли много веков назад. Это трагическая история любви. Вечная история о выборе между любовью и долгом. Это история удивительной, великой женщины с огромным сердцем, полным любви.

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Певица решила, что клип на эту особенную песню должен быть снят именно на Кавказе. Съемки проходили летом в горах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Клипмейкер — Екатерина Квасникова.

Это были незапланированные, внезапные съемки, которые в один момент могли просто не состояться. «Прогноз погоды не был благоприятным. Ехать в горы ближайшие три дня было попросту небезопасно из-за вероятности ливня, града и даже схождения сели. Команда была в сомнениях. Возникали предложения о переносе нашего путешествия. Но я знала: сейчас или никогда.

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Нам предстоял подъем на плато Канжал, небесной красоты место, прямо напротив красавца Эльбруса. Я спросила у нашего проводника, каковы шансы. Артем спокойно ответил: «Это горы. Никакой прогноз погоды не может ничего предсказать и гарантировать. Слушай свою интуицию: если она говорит тебе, что рисковать нужно, я готов. Снаряжу всю команду, и мы поедем. Если боишься, то лучше не ехать – горы не терпят страха». Меня эти слова, конечно, подстегнули, и я сказала: «Я верю, и мы поедем!», — вспоминает певица.

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Решение оказалось верным. Получившиеся кадры поражают своей энергетикой и красотой.

История самого клипа о каждом и нас, кто хочет честно и бесстрашно задать себе вопрос «Кто Я?». Это история пути, поисков, трансформации и обретения Себя.



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«У нас все получилось! Удивительным образом на каждом шагу нам открывались все двери. Я счастлива и горда, что смогла запечатлеть красоты моей малой родины, а главное, передать суть «истории преображения», — говорит Сати.

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