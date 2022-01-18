Состоялась презентация музыкального аудиоальбома «Искушение души» – одного из дисков, вышедших в свет в этом году от автора проекта «BEREZA»

Презентация аудиоальбома «Искушение души» от автора проекта «BEREZA» по мотивам классического романа-бестселлера Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», переложенного на музыкальный контекст электроооперы, состоялась в начале года одновременно на нескольких международных цифровых музыкальных площадках, включая Apple Music и YouTube.

Композиции музыкального альбома продолжительностью 1 ч 3 мин представлены в современном авторском медиажанровом формате драматической оперы, состоящей из 28 действий и тем-эпизодов, наиболее яркие из которых – «В столице не до сна», «Молитва», «Грусть», «Время», впервые прозвучавшие в ноябре 2021 года в Москве на премьере пластического спектакля «Искушение души» в режиссерской постановке Елены Резниченко.

Роли действующих лиц озвучивают: режиссер, актриса театра и кино Елена Резниченко; композитор-аранжировщик, автор стихов и вокалист Анастасия Березовская – музыкант и автор проекта «BEREZA»; звукорежиссер мультимедийных проектов, саунд-дизайнер и композитор Артем Пинегин.

Как сообщил нашей редакции независимый корреспондент, один из медиоаслушателей, Алексей Выборов – музыкальный обозреватель, уже успел поделиться первыми впечатлениями о прослушанном альбоме, оставив в комментариях отзыв в виде краткой рецензии:

«Электроопера «Искушение Души» – новаторское и многогранное прочтение истории о Дориане Грее. Музыка, которая с таким изысканным вкусом рисует в голове вечный сюжет… О любви, о красоте, о времени, счастье, душе и бесконечном одиночестве. Альбом на стыке жанров – именно та, которая должна звучать в театре. Вот она – искомая возможность открывать зрителю и слушателю произведения, которые о важном и вечном на доступном языке, современном, стильном и живом… «Искушение Души» – путешествие длиною в час, в котором каждый прочувствует что значит жить в погоне за удовольствием, исследует глубины своей души, выберет любовь или бессмертие, смерть или одиночество. Каждый трек насыщенно и щедро раскрывает все новые повороты сюжета, с их неповторимостью и оттенками ночного столичного мегаполиса в полном многообразии. Атмосфера от злачных клубов и переулков, до неудержимого движения улиц, пространства, воздуха, ощущений с высоты птичьего полета или страстного шепота любовников, предназначенного только для двоих. Актуально, свежо, изящно и пронзительно. Для меня – точно. Однозначно рекомендую к прослушиванию и шерингу…».

Аудиоальбом «Искушение души» доступен в открытом сетевом доступе по двум гиперссылкам на официальном YouTube-канале BEREZA и на стриминге Apple Music – BEREZA.

Музыкальная обложка аудиоальбома – © Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ

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