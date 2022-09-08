Мода и шахматы: фестиваль «День города» на Тверском бульваре

В рамках фестиваля «День города» на Тверском бульваре 9, 10 и 11 сентября пройдет уже полюбившийся москвичам и туристам Fashion-маркет. Здесь гостей ждет не только оригинальная одежда локальных брендов и аксессуары от российских дизайнеров, советы визажистов и барберия, но и особое пространство, где будет царить атмосфера творчества и ярких идей!

Любителей модных фасонов, а также неповторимых украшений наверняка заинтересует фестивальная площадка, которая представлена на Тверском бульваре. 90 российских дизайнеров рады познакомить всех гостей со своими капсульными коллекциями и специальными моделями, которые посвящены столице. Не меньше внимание гостей привлекут аксессуары и украшения с символикой Москвы. Здесь же опытные визажисты помогут подобрать макияж на разные случаи жизни, предложат свои услуги и мастера барберии. Любой желающий сможет сделать модную стрижку или подкорректировать бороду.

В дни праздника на Тверском бульваре пройдут более 30 лекций, на которых расскажут о работе дизайнеров, путях реализации идей, познакомят с новыми тенденциями и современными направлениями.

Владельцы домашних животных смогут позаниматься со своими любимцами на кинологической площадке вместе с опытными дрессировщиками. Гости найдут много нужных товаров в корнере для животных и познакомятся с необходимыми предметами одежды для своих питомцев в преддверии осенне-зимнего сезона. На Тверском бульваре можно будет также купить товары для дома и оригинальные букеты.

На площадке будет работать буккросинг, локация для игр (можно, например, стать участником открытых уроков в городки), а в лаунж-зоне есть место, чтобы отдохнуть, послушать музыку и лекции дизайнеров, почитать или пообщаться с друзьями. Особое праздничное настроение на площадке создадут dj-сеты.

В День города на Тверском бульваре состоится кубок «Московских сезонов» по шахматам! Турнир проходит в формате «Блиц» 5+3 мин. 10 сентября пройдет отборочный этап, а 11 сентября Тверском бульваре определятся лучшие игроки турнира по версии «Московских сезонов».

А еще 10 сентября в рамках проекта Ozon Ballon на Тверском бульваре художники ZENEKMAN и Антон Makosa создадут невероятные арт-объекты в виде трех больших кубов с авторскими иллюстрациями. Все гости площадки смогут и понаблюдать за их работой, и сделать оригинальные фотографии на фоне инсталляций.

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