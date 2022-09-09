В Москве пройдет единственная сказочная Неделя Моды Magic Fashion Week

15-16 октября в Москве пройдет единственная в своем роде, сказочная Неделя Моды Magic Fashion Week.

Российские дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Краснодарского края и других прекрасных городов страны представят свои новые коллекции.

Для проведения показов будут спроектированы уникальные сказочные локации, которые перенесут зрителей в Мир волшебства и таинственных историй.

Magic Fashion Week — это не просто демонстрация модной одежды, это – увлекательное театрализованное шоу с необычными декорациями и сценарием.

Совсем скоро настоящая сказка в мире моды откроет свои двери всем ценителям красоты и дизайнерского мастерства!

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