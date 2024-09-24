«Моди: Три дня на крыльях безумия»: Джонни Депп снялся в новом фильме

Премьера «Моди: Три дня на крыльях безумия», второго режиссерского проекта Джонни Деппа, состоялась 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и запланирована на 26 октября на Римском кинофестивале, где Джонни Деппу вручат престижную награду за Жизненные Достижения в области Кинематографа, отмечающие его выдающуюся творческую карьеру (Life Achievement Award).

Кинокомпания World Vision во главе с продюсером Константином Ёлкиным присоединилась к производству и привезет в Россию фильм об итальянском художнике Амедео Модильяни. Образ известного экспрессиониста воплотил на экране Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»), также в фильме снялись Аль Пачино, Стивен Грэм, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд.

«Моди» стал для World Vision вторым международным проектом в сотрудничестве с Джонни Деппом и его продюсерской компанией In. 2 (в 2023 году компания со-продюсировала фильм «Жанна Дюбарри»), а также положил начало сотрудничеству World Vision с продюсером “Венецианского купца” Барри Навиди.

Картина расскажет о трех днях-вихрях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного своим друзьям как «Моди». Бурные события разворачиваются на улицах и в барах Парижа 1916 года. Обаятельный хулиган Моди, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни Парижа в попытках понравиться критикам и продать свои работы. После ряда неудач, скрываясь от полиции, Модильяни жаждет бросить всё, завершить карьеру и покинуть город. Но его отговаривают богемные собратья: французский художник Морис Утрилло (Брюно Гуэри), белорусский живописец Хаим Сутин (Райан Макпарланд) В шаге от безумия его удерживает лишь нежная привязанность к музе Беатрис Гастингс (Антония Диспла) — английская поэтесса, муза и возлюбленная Модильяни.

Художник обращается за советом к своему арт-дилеру и другу Леопольду Зборовски (Стивен Грэм). Совместно они надеятся, что видный коллекционер Морис Гангнат (Аль Пачино), пребывающий в город в поиске талантов, сможет изменить его жизнь и сотворить из неизвестного художника звезду мировой величины.

«Моди: Три дня на крыльях безумия» — это одновременно очень личная и в то же время универсальная история творчества, любви и отвергнутости величайшего художника.

Для Джонни Деппа «Моди» стал вторым режиссёрским проектом после выхода драмы «Храбрец» (1997), в котором снялся Марлон Брандо.

«Моди» — это картина совместного производства кинокомпаний Barry Navidi Productions и IN.2 Film, Red Sea Film Festival Foundation и кинокомпании World Vision.

Это второй после «Жанны Дюбарри» проект компании RWV в партнерстве с продюсером Светланой Мигуновой — Дали.