В сети состоялась премьера трейлера и постера сказочного блокбастера «Огниво»

В сети представили трейлер и постер семейного приключенческого блокбастера «Огниво» производства кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», компании CGF, при поддержке Фонда кино. Главные роли в картине исполняют Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачёва. Режиссером выступает Александр Войтинский («По щучьему велению»).

В основе сюжета фильма – мотивы одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. История повествует о приключениях веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца – запросто! Притвориться солдатом – еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

«Сказки имели огромное значение в моем детстве, мама много сказок мне читала, в том числе «Огниво». Но у нас отдельная история. В ней нет ни одного пересечения с Андерсеном, кроме солдата, который находит огниво. Все остальное – другое, пронизанное русскими сказками в том числе, это компиляция архетипических сюжетов, которые собираются в новую сказку», – говорит исполнитель роли Ивана актёр Роман Евдокимов.

«Честно говоря, для меня сказка была одной из мечт. Я ходила после всех своих драматических фильмов и говорила: «хочу сниматься в сказке, хочу волшебных миров», и это услышала наш кастинг-директор Алла Петелина и сказала Сергею Сельянову: «а давайте мы попробуем Ирину». Меня попробовали, и вот я в сказке, облаченная в прекрасные наряды, которые нам подарили художники по костюмам. А художник по гриму Тамара Фрид сделала нам прекрасные образы», — рассказывает исполнительница роли царицы Настасьи Ирина Старшенбаум.

Съемки проекта проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.