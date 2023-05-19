Модное ралли года на классических автомобилях состоится в «Архангельское Аутлет»

20 мая 2023 года стартует самое модное ралли года на классических автомобилях в «Архангельское Аутлет».

С 10:00 утра главная площадь и центральные улицы «Архангельское Аутлет» превратятся в настоящий музей под открытым небом. Десятки экипажей ретро автомобилей, среди которых: ГАЗ-М20 «Победа»– 1947 года, Willys Jepster — 1949 года, Mersedes-Benz SL 190 – 1956 года, Rolls Roys Silvercloud 3 – 1963 года, Chrysler Plymouth Barracuda — 1969 года, Linkoln Mark V — 1975 года, Jaguar XJS — 1988 года, по приглашению генерального партнера ралли, компании «Старое Время» примут участие в открытии сезона модных ралли. Эти экипажи, известных коллекционеров и перспективных новичков, владельцев редких и популярных в свое историческое время автомобилей для прогулок, спорта, роскошной жизни и просто для передвижения, неизменно приковывают взгляды, где бы они не появлялись. Не каждый день увидишь колонну редчайших автомобилей, не в музейном зале, а на дороге в окружении современных машин.

В 12:00 ретро-автомобили стартуют от «Архангельское Аутлет». После торжественного проезда под стартовой аркой им предстоит преодолеть ряд контрольных пунктов, один из которых пройдет через ухоженные земли подмосковного отеля «Изумрудный лес», и выполнив специальные задания вернуться в аутлет к 17:00.

В 18:00 на террасе ресторана «Сыроварня» в окружении выставки уникальных автомобилей, джаза и моря ярких красок и эмоций пройдет награждение победителей и участников ралли. Традиционно, все экипажи, участвующие в ралли, получают призы и подарки от организаторов и партнеров не только за спортивные победы, но за красоту, стиль и стремление к новым достижениям. Новинка этого сезона — премия Prime Vintage за лучшее сохранение винтажных раритетов, будет присуждена партнером ралли, лидером продаж премиум-класса в Москве, жилым кварталом Prime Park.

Приятные сюрпризы для всех гостей «Архангельское Аутлет» будут непрерывно продолжаться с 10 утра до закрытия 22:00. На территории аутлета будет работать красочная фотозона, анимационная программа для детей, выставка классических автомобилей. Гостей ждут выступление джаз-бенда, внушительные скидки на любимые модные бренды и выставка современной живописи.

Где? 5-й км Новорижского шоссе, деревня Воронки. Вход свободный. Для удобства гостей на территории аутлета находится охраняемая парковка, а от метро «Крылатское» курсирует бесплатный шаттл.

Дресс-код – цветы (цветочный принт на одежде, галстуках, бабочках, прочих аксессуарах или яркие краски лета).

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