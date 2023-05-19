В Центральном Доме кино предствят 5 фильмов ФПРК

В Большом зале Центрального Дома кинематографистов 14 июня состоится показ фильмов-победителей конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее», проведённом в 2022 году Фондом поддержки регионального кинематографа. Напомним, что по итогам конкурса было снято 96 картин (10 альманахов и 50 короткометражных фильмов) в 44 регионах РФ.

Зрителям будут представлены пять картин: «Заур и музыка» Алексея Кобылкова, «Чудомобиль» Валентины Коровниковой, «Архангельск – Северный креативный путь» Алексея Головкова, «Защитники духа» Надежды Захаровой, «Профессор Гиберт» Дмитрия Семибратова.

Мероприятие, в 18:00, откроет пресс-конференция, в которой примут участие члены Совета Фонда, экспертной группы, а также авторы представленных кинолент. В их числе: Лариса Солоницына – председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России; Николай Новиков – член Совета ФПРК, секретарь Президиума Совета руководителей представителей субъектов РФ; Владимир Эйснер – председатель экспертной группы конкурса «Россия – взгляд в будущее», кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ и др.

«Конкурс “Россия – взгляд в будущее” стал первым и самым крупным проектом ФПРК, и в течение прошлого года наша команда вела интенсивную и очень интересную работу над созданием этих фильмов – наряду с их авторами. Сегодня мы рады представить часть данных проектов, надеемся на живой отклик и рекомендации уважаемых экспертов, которые будут приняты во внимание нашими авторами при создании своих будущих картин», – отметила Лариса Солоницына.

При этом она добавила, что показы фильмов-победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее» будут также продолжены на форуме «Новый вектор», который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 28 июня – 1 июля в Калининградской области.

В 19:00 пройдут показы с участием авторов фильмов.

Герой фильма «Заур и музыка» окончил физико-технический факультет и никогда не думал, что свяжет свою жизнь с музыкой. Заурбек Демеев не мог даже и предположить, что будет сам изготавливать музыкальные инструменты и учить этому искусству детей. Сегодня в Северной Осетии мало кто не знает его историю, а село Тарское, где Демеев открыл мастерскую, стало символом возрождения традиций. Его ученики освоили мастерство изготовления осетинских национальных инструментов и стали исполнять песни на аланском – языке, который во многих местных семьях уже начали забывать. Со временем при мастерской возник и собственный ансамбль, который уже приглашают на выступления в разные районы республики.

Картина «Профессор Гиберт» рассказывает о киноведе, профессоре Григории Гиберте. После окончания учебы во ВГИКе он вернулся в свой родной регион и стал главным экспертом по истории кино на юге России. Профессора знают и уважают не только в Краснодарском крае, но и соседних кавказских республиках, тысячи его выпускников обожают своего мастера.

Герои фильма «Чудомобиль» – артисты петербургских театров, которые решают создать «Чудомобиль детям» – благотворительный проект для детей из детских домов, интернатов и хосписов. Они переделывают жигули-«шестерку» в ярко-красный кабриолет и превращают его в передвижную площадку для спектакля. На протяжении шести лет чудомобиль каждый год выезжает в детские дома. Ребята играют спектакль и дарят подарки детям. За время фильма раскрываются личные истории каждого из героев, и оказывается, что и для них самих этот проект становится отдушиной.

Фильм «Архангельск – Северный креативный путь» – это история о людях, которые не ждут от судьбы подарков, а сами ищут свой путь. Архангельск – прекрасное место для создания современных центров уличного искусства и проектов, связанных с суровым северным морем. И пусть большую часть года здесь холодно и серо, но благодаря «людям с мечтой» это прекрасное место, чтобы разбавить «серость и квадратность улиц чем-то ярким и необычным».

Героиня фильма «Защитники духа» – Анна Короб, фотограф-документалист, занимается поиском в российских провинциях затерянных святынь. Своей полноценной исследовательской работой она привлекает людей к проблеме сохранения культурного и исторического наследия России, защите единого духа и символа нации.

Напомним, что 31 мая в 19:30 в столичном киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоится премьера фильма «Тонкой нитью» – так же снятого при поддержке ФПРК.

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