Beat Film Festival открывает программу в культурном центре «Поле»

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival совместно с генеральным партнером, банком для предпринимателей и предприятий Точка второй год подряд открывает в пространстве «поле» площадку для диалога зрителей и единомышленников — Фестивальный центр с кинозалом и лекторием, который будет работать почти все дни фестиваля. В этом году программа Фестивального центра расширится: в расписании из более чем 15 мероприятий появятся новые форматы, в том числе воркшопы и инициатива «Дни открывающихся дверей», которая объединит основателей смелых брендов и проектов, близких по духу Beat Film Festival.

Фестивальный центр Beat Film Festival в пространстве «поле», — это «дом» фестиваля и точка сборки его сообщества. В этом году, когда усиливается ощущение разобщенности и многое тонет в потоке информационного шума, Фестивальный центр станет пространством для горизонтального разговора с близкими по духу людьми. Вместе с кинокритиками, художниками, музыкантами, психологами мы попробуем осмотреться и понять, в какой точке сейчас находимся.

«В этот раз в Фестивальном центре мы сделаем ставку на диалог: посмотреть друг другу в глаза и прислушаться друг к другу, чтобы понять, что вокруг много единомышленников. Возможность услышать голоса близких по духу людей — это то, что мотивирует сейчас. О чём мы думаем и что чувствуем, когда смотрим кино Линча, листаем соцсети или погружаемся в шум города? Поделимся мыслями и эмоциями, которые возникают при просмотре фильмов программы. Мы также будем много говорить о локальном культурном поле, чтобы понять, как сюжеты и идеи фильмов Beat соотносятся с нашей действительностью», — говорит Александр Левин, куратор образовательной программы Beat Film Festival.

Первым событием в Фестивальном центре станет встреча с автором семинара по «Психо» в Московской школе кино, кинокритиком Всеволодом Коршуновым, приуроченная к показу фильма «Меня зовут Альфред Хичкок». Он разберет, как Хичкок создает саспенс и почему ужас заставляет нас прилипнуть к экрану. Показ фильма «Линч/Оз» о сновидческой киновселенной Дэвида Линча дополнит процесс-группа с сервисом онлайн-психотерапии «Ясно». Вместе с гештальт-терапевтом Екатериной Артеменко зрители обсудят, как работают сновидения и помогают ли они заглянуть вглубь себя. Фильм «32 звука» о том, как мы слушаем и слышим, представит композитор и музыкант Антон Севидов, а после показа продолжить исследование звука можно будет на воркшопе Глеба Глонти, преподавателя профиля «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна ВШЭ.

Показ драмы «Девушки, живущие в сети» задаст рамку дискуссии о том, как иллюзии социальных сетей меняют психологию автора и его аудитории. В ней примут участие блогер Маша Миногарова, социолог и исследовательница интернета Полина Колозариди и редактор культуры The Blueprint Мария Бессмертная. При поддержке The Blueprint, информационного партнера Beat Film Festival, и Fashion Factory School, ведущей школы в сфере fashion-образования и партнера образовательной программы фестиваля, состоится дискуссия к фильму «Мода с чистого листа»: участники попробуют разобраться, какое место экоповестка занимает в российской модной индустрии. К показу фильма «Сны отеля “Челси"» редакционный директор The Blueprint проведет дискуссию о том, как создавать и развивать творческие хабы, каким в свое время был отель «Челси», с основателями и кураторами арт-резиденций.

«Дни открывающихся дверей» — новая инициатива, которая соберет в Фестивальном центре смелые бренды и проекты, близкие по духу Beat Film Festival и банку Точка, для диалога о ценностях и своем деле. Двери не закрываются: дискуссии и мастер-классы в лектории и поп-ап-зоны от партнеров помогут открыть новое и вдохновиться. Среди участников «Дней открывающихся дверей» соосновательница онлайн-галереи и аукциона SAMPLE Софья Симакова и основатель бара «Ровесник» Саша Мартынов. Полный состав участников и другие подробности будут объявлены 30 мая.

Кроме того, в Фестивальном центре пройдут два видеосеанса Q&A с авторами фильмов международной программы. Каково это отдать свою почку незнакомцу? И чего вообще стоит быть добрым в современном мире? Фильм «Признания доброй самаритянки», исследующий природу альтруизма на примере донорства органов, вызывает много вопросов, и их можно будет задать его создательнице, самой остроумной документалистке Америки Пенни Лэйн. А после показа фильма «И дал им Бог драм-машину» на связь со зрителями выйдут авторы этой оды детройтскому техно, режиссер Кристиан Хилл и продюсер Дженнифер Вашингтон.

Где? Фестивальный центр Beat Film Festival: 3-я ул. Ямского Поля, 25, корпус 2, Москва.

