«Мой герой всегда разный». Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в сериале «Постучись в мою дверь»

Практически весь состав актёров, которые сыграют в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь», в настоящее время известен. Осталось буквально несколько фамилий, о которых создатели планомерно сообщают. Одна из них – Игорь Жижикин – звезда российских и голливудских боевиков. В сериале «Постучись в мою дверь» он сыграет отца главного героя.

«Мой герой – абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчетливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актера, и для персонажа», – рассказывает о своём герое Игорь Жижикин.

По словам артиста, он уверен, что создателям адаптации по силам создать проект, который будет интересен как фанатам первоисточника, так и новым зрителям.

«Я хорошо отношусь к адаптации любого рода, если это сделано грамотно и со вкусом. В России уже были яркие адаптации разных проектов, в которых и я принимал участие, и они прошли с неимоверным успехом здесь, даже побили все рекорды того, что было снято там за рубежом. Главное – правильно это снять и преподнести. Все должно быть со вкусом», – подытожил актёр.

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.

Главные же роли в проекте сыграют Никита Волков – звезда сериала «Трудные подростки» и Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». Героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша, а вместо Серкана будет Сергей.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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