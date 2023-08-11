Группа южнокорейских специалистов киноиндустрии посетила Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Визит состоялся в рамках проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций») с 3 по 8 августа и включал не только знакомство с потенциальными локациями для съемок, но и насыщенную деловую программу в рамках XXXI Фестиваля российского кино «Выборг».

В числе локаций, которые наиболее впечатлили южнокорейскую делегацию, – форты Кронштадта и берег Финского залива, Морской Никольский собор, Российский этнографический музей, Российская национальная библиотека и Театр музыкальной комедии. Также гости открыли для себя много других потенциальных кинолокаций, увидев Россию в миниатюре в музее «Гранд Макет России».

Для ознакомления с кинопроизводственной инфраструктурой региона южнокорейские кинематографисты посетили киностудию «Ленфильм», где увидели возможности пост-продакшна, студию звукозаписи, перезаписи, сведения звука и цветокоррекции; строительство декораций в павильоне, хромакей и многие другие площадки.

Ли Ю Джин, продюсер, Zip Cinema: «Я думаю, что Россия очень привлекательна для корейских кинематографистов. Здесь много красивых исторических зданий, при съемках которых можно отобразить разные эпохи, и много уникальных локаций для фильмов в жанре «нуар», «криминальная драма» или боевиков: к примеру, старые особняки, здания в стиле «сталинский ампир», заброшенные фабрики. Также в России большие возможности для копродукции, поскольку здесь развита инфраструктура кинопроизводства, есть много актеров второго плана, съемочные команды, есть профессиональное оборудование, пост-продакшн и так далее. Все локации в Санкт-Петербурге и Выборге мне понравились, сложно выделить что-то одно, но, к примеру, особенно впечатлили Зимний дворец, Летний дворец, Национальная библиотека, кронштадтские форты. Вернувшись в Корею, я уже рассказала о своей поездке в Россию коллегам из киноиндустрии, и они выразили большой интерес».

Ким Тхэ Ен, генеральный директор компании по локейшн-менеджменту компании LOMARO: «Учитывая, что последние три года мы жили в условиях пандемии и ее последствий, этот кинолокационный тур стал своего рода исцеляющим и вдохновляющим путешествием, во время которого мы увидели очень живой многолюдный город. Улицы Санкт-Петербурга настолько прекрасны, что я готов был вставать в 6 утра, чтобы в полной мере насладиться прогулкой, когда город еще только начинает просыпаться. Московский проспект, к примеру, переносит вас в атмосферу Восточной Европы 1950-х-1980-х годов или бывшего Советского Союза. Подобные сцены в корейском кино обычно снимаются в Праге, но сейчас, когда мы увидели такие локации в России, думаю, мы будем рассматривать и этот вариант. Морской Никольский собор и Якорная площадь могут дать очень эффектный визуальный ряд, нас всех впечатлили масштаб и величие этого собора, здесь есть свобода для съемок персонажей в разных ракурсах, в зависимости от света и так далее. Выборг – прекрасное место для съемок атмосферы старого города 17-18 вв., особенно он хорош при дневном естественном свете. В целом, Россия, конечно, имеет бесконечные возможности в плане киносъемок, но я думаю, что нам нужно обсуждать не только кино и поп-культуру, но и более широкое взаимодействие».

На круглом столе «Россия и Южная Корея: возможности копродукции и сотрудничества», организованном РОСКИНО в рамках кинофестиваля «Выборг», гости обсудили возможные темы и жанры совместных проектов, а также меры по укреплению индустриального партнерства. В дискуссии приняли участие Чхве Ен Ин, президент развлекательного подразделения южнокорейского телеканала SBS; Чхве Чжон-Хва, генеральный директор MOONSHOT FILM, представитель Гильдии продюсеров Кореи; Сео Джун – старший продюсер национального телеканала EBS TV Корея. С российской стороны участвовали продюсеры, имеющие опыт сотрудничества с международными партнерами, – Анна Шалашина (WISH MEDIA), Екатерина Филиппова («Пан-Атлантик Студио»), Юрий Ярушников (студия виртуального продакшена XOVP).

Спикеры сошлись во мнении, что отправной точкой для сотрудничества могут стать обмен специалистами и технологиями, а также совместные проекты в сфере документального кино и развлекательного контента. В числе тем, потенциально перспективных для копродукции, представители Южной Кореи и России назвали истории про этнических корейцев, проживающих на территории России. Жанр документального кино с простыми человеческими историями может стать той формой, с которой было бы органично начать совместное кинопроизводство – такое мнение высказали как корейские, так и российские участники Также большую перспективу южнокорейские кинематографисты видят в совместных фильмах про дикую природу и животных: широкой мировой аудитории природа разных регионов России малоизвестна, и эта тема может быть очень вдохновляющей; к тому же, природа и животные – тема, понятная зрителю в любой точке мира. Еще один жанр, который открывает широкие возможности для взаимодействия – это развлекательный контент (ТВ-шоу).

Важным фактором, который будет стимулировать сотрудничество, спикеры назвали обмен технологиями и специалистами. Так, по словам Юрия Ярушникова (студия XOVP), со стороны Южной Кореи есть большой интерес к взаимодействию с российскими студиями виртуального производства. По итогам круглого стола в настоящее время студия XOVP уже ведет активный диалог с корейскими коллегами на тему дальнейшего сотрудничества.

Также в рамках кинолокационного тура прошли образовательные семинары ROSKINO Academy с участием экспертов из Южной Кореи: «Важность и особенности локейшн-скаутинга в процессе производства контента» и «Особенности продюсирования и секрет успеха корейских мелодрам».

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