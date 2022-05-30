МакSим вернулась на большую сцену после болезни

Летом прошлого года певица МакSим оказалась на волосок от гибели. Девушка попала в реанимацию с двусторонней пневмонией. С каждым днем состояние артистки ухудшалось. Врачи ввели ее в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Шансы на благополучный исход таяли буквально на глазах. Тогда специалисты решили перевести девушку на аппарат ЭКМО, который заменяет сердце и легкие пациента в том случае, если сам организм человека перестает справляться. Вся страна поддерживала и молилась за нее.

«Никогда не забуду, как все на площади пели ее песню. Она стала символом веры и борьбы. Марина находилась между жизнью и смертью», — вспоминает Николай Басков.

Знаменитости удалось победить болезнь. Она вышла из больницы и стала постепенно возвращаться к обычной жизни. Звезда переживала, что из-за проблем с легкими, навсегда потеряет голос. Благодаря терапии Марина (настоящее имя артистки) смогла восстановить здоровье и снова начала петь. Первое выступление после долгого перерыва состоялось на частном мероприятии.

Через месяц красавица появилась на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards 2022». Девушка призналась, что не могла дождаться, когда снова выйдет на большую сцену.

«Дело в том, что я очень люблю свою работу и хорошо понимаю, зачем я здесь. Я делаю это с удовольствием», — делится она.

Певица отметила, что после болезни стала иначе относиться к своему здоровью. Сейчас она старается не перегружать организм. Звезда посвящает все свое время творчеству и детям.

«Они меня любят и жалеют. Говорят мне: «Мам, у нас все есть, все хорошо, успокойся». Потому что я гиперзаботливая мама», — смеется артистка.

Знаменитость признается, что врачи были не в восторге от ее решения так быстро вернуться в строй.

«Как они могут сказать человеку: «Не пой»? Пока все не так прекрасно, внутри я еще зеленый человечек. Но гены позволяют мне выглядеть внешне так, будто я не болела», — делится она.

«Есть понятие скрытых дефицитов. Они действительно долгое время могут оставаться скрытыми, пока организм перестанет их компенсировать. А есть понятие – дыхательная мускулатура. Она тоже может страдать, это очень важно для восстановления», — объясняет врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Зрители отметили, что Марина и правда прекрасно выглядела. Она общалась с журналистами и зажигала на сцене в компании Егора Крида. Знаменитости дуэтом исполнили песню из репертуара артистки.

«Я почувствовал себя в эпицентре важнейшего события. Для меня выступать с МакSим – это нечто легендарное», — откровенничал рэпер.

Весь шоу-бизнес переживал за артистку, когда она оказалась в больнице. Коллеги пытались поддержать девушку, попавшую в беду. Егор был в их числе.

«Я спел ее песню на одном из своих концертов. Опубликовал видео, на котором со мной поет весь зал. Медсестры показали Марине этот ролик и рассказали обо мне», — вспоминает Крид.

У музыканта родилась идея вместе с МакSим перепеть ее хит. Исполнитель добавил в композицию модный речитатив.

«Он предложил свой текст, который мне сразу приглянулся. Я поняла, что это про мою жизнь. Очень талантливо», — говорит артистка.

Вскоре девушке написал еще один коллега – Дима Билан.

«У нас не было физической возможности познакомиться друг с другом. Но всегда хотелось это сделать», — объясняет певец.

Он тоже предложил Марине поработать в дуэте. Исполнители выбрали любимую композицию фанатов «Знаешь ли ты».

«Помню, как бесконечно много слышал ее на гудках телефонов. Своим подругам говорил, чтобы выключили. Но сейчас понимаю, что эта песня напоминает время легкости и свободы», — рассуждает Билан.

МакSим благодарна друзьям за поддержку и счастлива, что вновь окунулась в творческую атмосферу. В середине июня звезда планирует свой первый за долгое время сольный концерт.

«Мы сейчас усиленно к нему готовимся. Будет большой состав музыкантов, очень интересно», — отмечает артистка.

Исполнительница надеется, что порадует поклонников не только известными песнями, но и совершенно новыми композициями.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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