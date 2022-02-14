Молодых архитекторов приглашают к участию во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города»

14 февраля стартовал прием заявок на Всероссийский урбанистический хакатон «Города», проект трека Росмолодёжь.Креатив Федерального агентства по делам молодёжи. Заявки принимаются до 13 мая 2022 года. Хакатон «Города» — это проект, позволяющий реализовать молодым талантливым архитекторам и урбанистам свои идеи по улучшению городской среды.

Участниками могут стать студенты профильных учебных заведений, а также архитекторы, урбанисты, дизайнеры окружающей среды и промышленные дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие заявку на платформе АИС «Молодежь России».

Оценивать проекты участников будет созданный Экспертный совет, в который войдут представители профильных учебных заведений и отраслевых организаций, архитекторы, урбанисты, градостроители, экологи, ландшафтные дизайнеры, специалисты в области информационных технологий.

Финал конкурса пройдет с июня по ноябрь 2022 года в 5 регионах России: Новосибирской, Курской, Псковской области, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО. Молодые архитекторы под руководством кураторов-наставников будут работать над проектами благоустройства по комплексному развитию сельских территорий в Псковской области, рекреационной территории у озера Жемчужина Сибири в мкрн. Стрижи в Новосибирске, прилегающей территории к стеле «Первооткрывателям земли Югорской» Ханты-Мансийска, сквера матери и ребенка города Щигры Курской области, мультиформатного пространства студенческих отрядов «ПРОздание» во Владивостоке. Проекты победителей будут реализованы регионами в 2022 – 2026 годах.

«Мы всегда поддерживаем молодые таланты в стремлении улучшать свои профессиональные навыки и делать окружающую среду комфортнее. Однако важно, чтобы проекты молодых архитекторов не отправлялись «в стол», а действительно могли быть реализованы. Для этого важна не только экспертная поддержка, но и прямая заинтересованность со стороны власти. Хакатон «Города» уже не первый год подтверждает, что проекты молодежи могут быть не только креативные, но и иметь потенциал к реализации», — заявила заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина.

«Требования к городской среде очень изменились. Важными становятся особая эстетика, комфортность, экологичность, соответствие времени. Сегодня необходимо строить с прицелом на несколько поколений вперёд, предугадать будущее, и только участие молодых архитекторов в проектах поможет это сделать. Поэтому так важен Хакатон, который даёт возможность небольшим городам получить такую свежую, но качественную экспертизу», — отметила руководитель ФГБУ «Роскультцентр», трек «Росмолодёжь.Креатив» Марина Абрамова.

«Всероссийский урбанистический хакатон «Города» вот уже несколько лет дает возможность молодым архитекторам попробовать свои силы в реальном проекте. Необычные, интересные, непростые задачи, которые предполагаются для участников, позволят продемонстрировать им теоретические и практические навыки. Вместе с профессиональными кураторами молодые специалисты создадут что-то по-настоящему полезное: проект улучшения городской среды в регионах», — подчеркнула руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города» Ольга Шубникова.

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