Продолжается приём заявок для участия в IV Конкурсе на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства

Правительство Белгородской области объявило о проведении IV конкурса композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства в 2022 году.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 февраля 2022 года, до 4 апреля 2022 года по адресу: 308001, г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 56А, ГБУК «Белгородская государственная филармония», тел. 8 (4722) 33-81-00; 33-51-35, 33-83-37. E-mail: belfilarm31@yandex.ru.

На конкурс композиторов принимаются произведения для симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов или духового оркестра; светские и духовные сочинения для академического или камерного хора; вокальные сочинения патриотической направленности. Представляемые произведения должны быть созданы в течение двух последних лет. Композиторы должны предоставить партитуры и аудио- или видео-запись исполнения произведений.

На конкурс исполнителей принимаются заявки по номинациям:

инструментальное исполнительство (солисты);

вокальное исполнительство (академическое, народное);

вокальное исполнительство (эстрадное пение).

Инструменталистам необходимо прислать видеозапись исполнения двух разнохарактерных произведений отечественных композиторов, продолжительность звучания программы – не более 15 минут.

Вокалистам необходимо прислать видеозапись двух вокальных сочинений (одно произведение русского композитора ХIХ – ХХ вв. или русская народная песня, второе – современного отечественного композитора ХХI в.), одно из двух произведений должно быть патриотического содержания, продолжительность звучания программы – не более 12 минут.

Полный текст Положения и образец заявки по ссылкам.

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