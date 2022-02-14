В Екатеринбурге завершился музыкальный шоукейс-фестиваль New/Open 2022

В Екатеринбурге в третий раз прошел фестиваль актуальной музыки New/Open, в этом году он собрал гостей и участников из 11 городов России. 3 дня, 50 музыкальных коллективов, 20 часов живых концертов, 20 часов лекций и воркшопов, личные встречи с представителями музыкальной индустрии, шоурум с музыкальной техникой и маркет с винилом, но самое главное – это защиты музыкальных проектов, на реализацию которых коллективы получили гранты до 600 000 рублей. 14 экспертов жюри оценивали не только творчество, но и актуальность заявки на грант, а также оригинальность и реалистичность проектов.

Обладателями грантов New/Open Showcase 2022 стали 11 музыкальных коллективов:

Вокальная группа POLE (г. Санкт-Петербург) – 600 000 рублей;

The OMY (г. Москва) – 503 000 рублей;

Парнишка (г. Санкт-Петербург) – 599 000 рублей;

hodila izba (г. Москва) – 600 000 рублей;

ГДЕ-ТО ТАМ (г. Москва) – 599 613 рублей;

Low Kick Collective (г. Санкт-Петербург) – 246 000 рублей;

«Созвездие Отрезок» (г. Москва) – 243 000 рублей;

«Хадн дадн» (г. Москва) – 232 358 рублей;

«Андреграунд» (г. Москва) – 500 000 рублей;

Васса Железнова (г. Москва) – 329 700 рублей;

IYULINA (г. Москва) – 587 992 рублей.

Дополнительно эксперты и партнеры фестиваля объявили специальные призы для участников:

МТС Live, категория «Выбор зрителей» – запись в студии МТС Live для вокальной группы POLE и коллектива ГАФТ;

TuneCore: победитель в категории «Выбор музыкантов» – исполнитель ISKA – 20 часов студийной записи;

MPC Distribution – контроллер Arturia MiniLab MkII получили ВЕСНУШКА, «гокки», МАКС ЮДИН, vika pestrova, UNOBOI; софт-плагины от Arturia получили ISKA, «Макодзеба», «Лус Киндер»;

Harman – профессиональное музыкальное оборудование всем обладателям грантов, группе ISKA, как победителю голосования среди музыкантов, а также коллективу ГАФТ и вокальной группе POLE, победившим в зрительском голосовании;

RMA – грант на образовательную программу для КАТИ РИКЕДА, GANA, Ellina R;

Вадим Эйленкриг – съемки в программе «Клуб «Шаболовка, 37» на телеканале «Россия-Культура» для вокальной группы POLE;

VK Музыка – грант на продвижение проектов для групп ВЕСНУШКА и исполнительницы IYULINA;

Яндекс.Музыка совместно с BandLink – премиум-тариф BandLink Star сроком действия на 1 год для всех финалистов фестиваля;

Клипы ВКонтакте – грант на развитие артиста в ВКонтакте для исполнительницы USTINNA;

Афиша Daily – информационная поддержка групп vika pestrova, «гокки», ВЕСНУШКА, Cruel Tie, theabc, ГАФТ, «Макодзеба»;

Soldoutmafia – курс по продвижению для вокальной группы POLE и коллектива «Созвездие Отрезок»;

Doing Great Agency – бесплатные консультации для всех финалистов фестиваля;

Stereoleto – приглашение на фестиваль 2022 года для группы «Макодзеба»;

Arkhangelsk Music Weeks – приглашение на фестиваль 2022 года для группы Cruel Tie;

Арт-кластер «Таврида» — приглашение на фестиваль групп The Maugleez и «Макодзеба» и на образовательный заезд группы ВЕСНУШКА и исполнителя МАКС ЮДИН;

Ored Recordings – консультация по продвижению для вокальной группы POLE;

«Контора пароходства» – приглашение на фестиваль «Музсходка» для группы hodila izba;

Muzlab – приглашение в лабораторию Muzlab для группы GANA;

Кушнир Продакшн – приглашение на финал фестиваля «Индюшата» для группы The Maugleez;

ИМИ – набор книг о музыке и курс по продвижению группе ВЕСНУШКА;

Некоторые музыканты получили персональную поддержку своих проектов от экспертов еще до объявления итогов. «Когда я вчера сидел в жюри, мне понравилось выступление Вики Радисевой. Я сразу отправил ее песню в редакцию, и уже сегодня ее трек на витрине «Новые имена» во ВКонтакте», — рассказывает Александр Попов, руководитель контентного направления и глава музыкальной редакции VK Музыка.

Всех без исключения удивила доброжелательная атмосфера фестиваля и вдохновила конструктивная критика экспертов.

Kill the Barber! (г. Санкт-Петербург):

– Здесь создана удивительная атмосфера — мы такого не ожидали. Обычно на фестивалях стресс, иерархии, а здесь получилось сохранить очень мягкую горизонтальную атмосферу. Очень часто, когда занимаешься своей музыкой, возникает ощущение, что ты один в этом всем барахтаешься и вокруг либо те, кто лучше тебя, либо конкуренты. От New/Open есть клевое ощущение общего процесса, понимание, что в России много людей, делающих хорошую музыку.

Андрей Джиджиков («Андреграунд», г. Москва):

– Очень волнительно и выступать, и защищаться, атмосфера фестиваля очень классная, настроение суперское, все сделано на потрясающем уровне.

theabc (г. Екатеринбург):

– Выступление прошло здорово! Вокруг энергия и драйв. Весь день ходили как на иголках, а сейчас, с одной стороны, зарядились, а с другой, успокоились. Такие фестивали помогают музыкантам идти дальше и развиваться.

Все музыканты оценили возможности, которые дает фестиваль, и увидели в нем точку для собственного роста.

Кирилл Север (г. Казань):

– Благодаря этому проекту я много всего другого понял… Я не думаю, что есть победившие и проигравшие. Как и всем, конечно, мне хочется денег, но это огромная ответственность. Нужно чтобы кто-то ее достойно нес, а кто ее понесет — это уже другой вопрос.

IYULINA (г. Москва):

– New/Open даёт возможность много с кем познакомиться. Особенно важен контакт с экспертами, это люди, на которых держится вся концепция шоу-бизнеса. Мы, музыканты, видим только творческую сторону, менеджеры — другую. И важно понимать, как они работают.

NUGGERS (г. Екатеринбург) — победители New/Open 2021:

– Нам кажется, что главные достоинства таких фестивалей: общение, знакомства, личный обмен опытом, возможности записать альбом или снять клип. Это очень хорошо двигает.

ISKA (г. Москва):

– Я полторы недели заполнял заявку: это было тяжело. Мне кажется, сыграть на сцене значительно легче. А приехал я сюда, потому что видел, как в прошлом году некоторые артисты благодаря этому фестивалю записали очень классные альбомы, реализовали свои мечты. И я тоже решил попытать удачу.

Лидеры музыкального бизнеса, представители крупных лейблов, промоутеров, дистрибьюторов, СМИ, имеющие большой опыт шоукейсов, отметили мировой уровень организации New/Open.

Вадим Эйленкриг:

– Я считаю, это очень здорово, что такой фестиваль есть. Замечательно, что молодые музыканты, артисты могут получить деньги на свои проекты. Потому что мы живем в такое время, когда деньги нужны. Здорово, если ты можешь заработать своей музыкой. Огромное количество коллективов меня удивили. некоторые даже неприятно, но при этом были правда очень профессиональные, честные, чистые, искренние ребята. Некоторых я даже уже позвал на свою программу на телеканале «Культура», «Клуб Шаболовка, 37».

Анна Зубец (Doing Great Agency):

– Я на фестивале первый раз и как эксперт, и как участник. Фестиваль супер, мне не приходилось раньше сталкиваться с New/Open, хотя я наслышана о нем. Моя коллега ездила на него выступать несколько раз, а теперь здесь я. Первое впечатление очень крутое: классная организация, все приятно, удобно, комфортно. Мне понравилась аудитория, артисты и слушатели заинтересованы в том, что делают. Ну и, конечно же, порадовал состав спикеров! В нетворкинге сильная сторона фестиваля: много специалистов и много музыкантов, которые могут быть друг другу полезны чем-нибудь.

Николай Овчинников (Афиша Daily):

– Фестиваль за год вырос. В прошлом году были группы, к которым были вопросы с точки зрения выступления и концепции. В этом году всё намного на более высоком уровне, это очень классно.

Михаил Фон Галль («Клипы ВКонтакте»):

– Я благодарен всем людям на New/Open за то, что они дают возможность пробиться молодым, совершенно неизвестным музыкантам. Это очень важное мероприятие для индустрии.

В последний день фестиваля состоялись встречи в формате спиддейтинга, музыканты и посетители фестиваля лично пообщались с экспертами музыкальной индустрии.

GANA (г. Москва):

– Спиддейтинг определенно помогает. В целом, это очень классно структурирует музыканта, который, как правило, заморочен только на музыке, а тут есть возможность как-то мозги свои поставить в плане бизнес-продвижения и вообще сделать свое творчество не только творчеством, но и выстроить какую-то бизнес-стратегию. Вот мы сейчас буквально посидели три минуты с экспертом… и вышли другими людьми. Нам здесь помогает все и дисциплинирует — ты сам учишься быстро формулировать мысли.

Makodzeba (г. Санкт-Петербург):

– Мы в прошлом году ходили очень много по всем экспертам, а в этом году мы решили взять исключительно 10 человек, у которых реально есть, что спросить. В прошлом году было очень жестко, мы не успевали никуда и постоянно опаздывали, поэтому решили подойти к этому осознаннее.

Beeswax & Olesya (Красноярск-Санкт-Петербург):

– Полезное мероприятие в том плане, что в одном месте собралось так много экспертов, и всем можно задать интересующие вопросы, хотя жалко, что всего три минуты, не всегда можно уложиться. Это безусловно дисциплинирует.

КАТЯ РИКЕДА (г. Москва):

– Такая движуха, конечно, полезна. Запомнилось, что Сергей Мудрик мне сказал, что я очень хорошо держусь на сцене. Теперь я уже знаю, что у меня точно не все плохо, поэтому я уже счастлива, по крайней мере на целый вечер.

«Формат шоукейса помогает в развитии и становлении молодых музыкантов, дает им новые знания, навыки, связи и финансовые средства для достижения своих творческих целей. Сцена «МТС Live Холл» не пустовала ни минуты, выступления и защиты были на таком достойном уровне, что я не завидую жюри – они стояли перед непростым выбором», – подвела итоги фестиваля руководитель New/Open Наталия Шмелькова.

Фотографии предоставлены Оргкомитетом Фестиваля актуальной музыки New/Open для АртМосковии

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