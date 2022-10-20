Moonberry Jam – на главной сцене клуба Алексея Козлова выступит уникальный музыкальный коллектив!

Moonberry Jam родился в стенах московского Центра лечебной педагогики и состоит из педагогов Центра и молодых людей с особенностями развития. Moonberry Jam играет джазовые стандарты в оригинальных аранжировках и выступает как аккомпанирующий джаз-бэнд с известными солистами из джазового сообщества. В этот раз гостей ждет концерт-бранч с московской певицей Яной Успенской.

За прошедший год коллектив выступал в клубе Алексея Козлова, Игоря Бутмана, Эссе, ГЭС-2. Для участников группы концерты — очень важная часть работы. Помимо всего прочего, это ценный опыт настоящей социализации для особых музыкантов. Но в первую очередь Moonberry Jam — проект про музыку и любовь к ней.

Вот что говорит о бэнде его руководитель Александр Водинский: «Мы не создавали «инклюзивный ансамбль». Мы построили интегративную модель в джаз-бэнде, но для нас она средство, а не цель, как это обычно бывает в инклюзивных проектах. Мы не используем музыку как арт-терапию, не занимаемся «особым искусством». Мы создали джаз-бэнд, чтобы играть джаз и выступать».

Концерт будет интересно посетить тем, кто хочет расширить свои представления и о джазе, и о благотворительности, и об инклюзии, да и просто всем, кто хочет на пару часов отвлечься, послушать хорошие песни и зарядиться настроением на весь день. На выступлениях группы всегда очень теплая и дружеская атмосфера!

Концерты позволяют собирать средства в поддержку работы Центра лечебной педагогики и дают возможность покупать инструменты, оплачивать видеотрансляции, вести YouTube канал коллектива.

Фрагмент прошлого выступление с Яной Успенской

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