Максим Заяц представил свой новый трек «Не танцы»

Максим Заяц представил свой новый релиз, созвучный с названием группы — «Не танцы».

Это во многом философский трек о переосмыслении своих желаний, привычных действий, да и вообще — окружающей нас реальности. Новые взгляды, новые дороги, новые желания и пути их достижения, когда не очень точно знаешь, что будет завтра, но уверен, что будет как-то по-новому, и это уже не танцы — это жизнь.

Несмотря на непростую тему, трек получился довольно легким по звучанию, что уже оценили поклонники артиста. Испытать песню «Не танцы» на созвучность собственным мыслям можно на любой цифровой платформе.

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