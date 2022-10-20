Максим Заяц представил свой новый трек «Не танцы»

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Максим Заяц представил свой новый релиз, созвучный с названием группы — «Не танцы».

Это во многом философский трек о переосмыслении своих желаний, привычных действий, да и вообще — окружающей нас реальности. Новые взгляды, новые дороги, новые желания и пути их достижения, когда не очень точно знаешь, что будет завтра, но уверен, что будет как-то по-новому, и это уже не танцы — это жизнь.

Несмотря на непростую тему, трек получился довольно легким по звучанию, что уже оценили поклонники артиста. Испытать песню «Не танцы» на созвучность собственным мыслям можно на любой цифровой платформе.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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