В столице прошел концерт знаменитой российской поп-певицы Юлии Зиверт, организатором и промоутером которого cтал MTC Live. Тысячи поклонников, солд-аут билетов, неожиданные дуэты со звездами. Рассказываем, что было на концерте певицы на самой крупной мультимедийной площадке в мире.

Юлия Зиверт, она же популярная певица Zivert, в разное время работала флористом, танцовщицей go-go, дизайнером одежды и стюардессой, но всегда мечтала петь. На горизонте российской эстрады Юлия появилась в 2017 году, в 2018 году представила свой дебютный мини-альбом «Сияй» с фирменным винтажным звучанием, а уже в 2019 году ее трек Life стал самым разыскиваемым синглом в Shazam, заняв первую строчку самых популярных треков года по версии разных российских музыкальных стримингов.

Шоу «Станция любовь» — это авторский музыкально-танцевальный перфоманс, цель которого не только погрузить зрителей в мир музыки и танцев, но и, самое главное, дать возможность познакомиться с внутренним миром артистки. Юлия вместе со своей командой в течение многих месяцев работали над сценическим решением проекта, постановкой хореографии и разработкой костюмов. Площадка для проведения шоу была выбрана неслучайно, концертный зал Music Media Dome имеет самое большое количество проекционных поверхностей в мире и позволяет работать со световыми и визуальными спецэффектами на мировом уровне. Во время концерта, который длился более двух часов, андеграундные танцевальные номера соседствовали на одной сцене с живой музыкой, разговорными и поэтическими выступлениями Юлии.

Также зрителей ждал сюрприз, поддержать Zivert и спеть дуэтом пришли известные коллеги по сцене, такие как Мот, Баста, Дима Билан, Три дня дождя, NILETTO и LYRIQ.

Поклонники артистки, особенно те, кто не смог присутствовать на концерте вживую, смогут увидеть фрагменты шоу в документальном сериале ZIVERT Do for love от MTC Live и KION. Сериал состоит из трех эпизодов, в которых Zivert предстает перед зрителями такой, какой ее еще никто не видел – вне декораций и окружения танцоров, без ярких костюмов и грима.

Сериал доступен для бесплатного просмотра на Youtube-канале МТС Live и в онлайн кинотеатре KION.

Изначально документалисты планировали сделать фильм исключительно о творчестве певицы и о подготовке ее грандиозного шоу «Станция Любовь» от МТС Live. Но в процессе работы авторами фильма было принято решение вывести героиню за рамки ее сценического образа. Первые две серии проекта расскажут о долгом профессиональном пути звезды, познакомят зрителей с разными сторонами личной и творческой жизни Юлии. В сериях можно будет увидеть уникальные кадры, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. В заключительной серии зрители станут свидетелями совместной работы МТС Live и Zivert, в том числе, над масштабным музыкально-танцевальным шоу «Станция Любовь».



«Любить так просто ..

Не забывай о главном

Чаще смотри на небо

Лови солнце сквозь пальцы

И благодари

Выбирай сердцем

Обнимай крепче

Хочешь — рискни

Любишь — скажи !

Ведь…

Каждая секунда — драгоценная вечность

И ни одна из них не повторится вновь

Мы все равно в итоге вместе ..

выйдем на конечной ..

на родимой сердцу станции

Станции «любовь»», –

поёт Юлия Зиверт

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